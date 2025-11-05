NY株式4日（NY時間15:07）（日本時間05:07）
ダウ平均　　　47041.48（-295.20　-0.62%）
ナスダック　　　23385.70（-449.02　-1.88%）
CME日経平均先物　51290（大証終比：-220　-0.43%）

欧州株式4日終値
英FT100　 9714.96（+13.59　+0.14%）
独DAX　 23949.11（-183.30　-0.76%）
仏CAC40　 8067.53（-42.26　-0.52%）

米国債利回り
2年債　 　3.578（-0.027）
10年債　 　4.087（-0.023）
30年債　 　4.668（-0.023）
期待インフレ率　 　2.300（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.654（-0.013）
英　国　　4.425（-0.010）
カナダ　　3.153（+0.008）
豪　州　　4.350（+0.014）
日　本　　1.664（+0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.51（-0.54　-0.88%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3947.80（-66.20　-1.65%）

ビットコイン（ドル）
100579.19（-6287.45　-5.88%）
（円建・参考値）
1545万6004円（-966192　-5.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ