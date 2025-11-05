ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２９５ドル安 シカゴ日経平均先物は５万１２９０円
NY株式4日（NY時間15:07）（日本時間05:07）
ダウ平均 47041.48（-295.20 -0.62%）
ナスダック 23385.70（-449.02 -1.88%）
CME日経平均先物 51290（大証終比：-220 -0.43%）
欧州株式4日終値
英FT100 9714.96（+13.59 +0.14%）
独DAX 23949.11（-183.30 -0.76%）
仏CAC40 8067.53（-42.26 -0.52%）
米国債利回り
2年債 3.578（-0.027）
10年債 4.087（-0.023）
30年債 4.668（-0.023）
期待インフレ率 2.300（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.654（-0.013）
英 国 4.425（-0.010）
カナダ 3.153（+0.008）
豪 州 4.350（+0.014）
日 本 1.664（+0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.51（-0.54 -0.88%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3947.80（-66.20 -1.65%）
ビットコイン（ドル）
100579.19（-6287.45 -5.88%）
（円建・参考値）
1545万6004円（-966192 -5.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
