ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は下げ渋っており、１５３．６５円付近で推移している。本日の市場はリスク回避の雰囲気も広がる中、円相場は円高が優勢となり、ドル円は１５３円台に下落した。１１月相場に入り、本邦勢も連休から戻る中、利益確定売りが出ている。



ただ、積極的に下値を試す動きまではなく、あくまで調整の範囲で１５５円台を視野に入れた動きはまだ続いている状況。一部からは、高市首相が自民党総裁に選出された時点から約７円上昇しているが、首相が円安への対応に消極的と思われることを踏まえると、ドル円はさらなる上昇余地があり、高市トレードはまだ続く可能性があるとの指摘も出ていた。



１５５円を超えると介入の声も出てきそうだが、現時点ではその可能性は低いとも見られている。高市政権は「どちらかと言えば、日本経済全体で見れば円安の方が好ましい」と考えている節もある。原材料やエネルギー価格が以前よりも落ち着いており、輸入物価も下落が続いている。急激な動きは別だが、現状は看過できる範囲と見ている可能性もありそうだ。むしろ、米国の方が神経質に見ているのかもしれない。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

