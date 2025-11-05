パリSGvsバイエルン スタメン発表
[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](パルク デ プランス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 30 リュカ・シバリエ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 89 レナート・マリン
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 47 Q. Ndjantou
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
監督
ルイス・エンリケ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
※29:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 30 リュカ・シバリエ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
控え
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 89 レナート・マリン
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 47 Q. Ndjantou
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
監督
ルイス・エンリケ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります