[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](パルク デ プランス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[パリSG]

先発

GK 30 リュカ・シバリエ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

控え

GK 39 マトベー・サフォノフ

GK 89 レナート・マリン

DF 4 ルーカス・ベラルド

DF 21 リュカ・エルナンデス

MF 19 イ・ガンイン

MF 24 セニー・マユル

MF 87 ジョアン・ネベス

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 47 Q. Ndjantou

FW 49 イブラヒム・ムバイエ

監督

ルイス・エンリケ

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 20 トム・ビショフ

MF 42 レナート・カール

FW 11 ニコラス・ジャクソン

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります