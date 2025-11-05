リバプールvsR・マドリー スタメン発表
[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](アンフィールド)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
GK 74 K. Miściur
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
GK 74 K. Miściur
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります