アメリカファッションデザイナー協議会（CFDA）が主催する授賞式「CFDA ファッション アワード」が、11月3日に開催された。会場はニューヨークの自然史博物館で、テヤナ・テイラー（Teyana Taylor）が2025年の各部門の受賞者を発表。アメリカン・ウィメンズウェア・デザイナー・オブ・ザ・イヤーは「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」のラルフ・ローレン（Ralph Lauren）が、アメリカン・メンズウェア・デザイナー・オブ・ザ・イヤーでは「トム ブラウン（THOM BROWNE）」を手掛けるトム・ブラウン（Thom Browne）が受賞した。

【画像をもっと見る】

ラルフは1939年アメリカ・ニューヨークに生まれ、独学でファッションを学んだ後ブルックス・ブラザーズで勤務。1967年に「ポロ」のブランドネームでネクタイを売り出した翌年、スーツやドレスシャツといったメンズのフル・コレクションを発表し、イギリスとアメリカの上流階級のファッションをミックスしたスタイルがヒットした。ブランドは「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」のほか、イタリア製のメンズ最上級ライン「ラルフ ローレン パープル レーベル（Ralph Lauren Purple Label）」、ウィメンズ最上級ライン「ラルフ ローレン コレクション（Ralph Lauren Collection）」など幅広く展開。1986年にアメリカ人デザイナーとして初めてパリに路面店をオープンしたほか、2019年にはこれまでの功績を讃えられ、米国人デザイナーで初めて英国の名誉最優秀英帝国勲章KBEを受章した。

トムは、1965年米ペンシルバニア州生まれ。ロサンゼルスで俳優として活動した後、ファッション業界にキャリアの場を移し、「クラブ モナコ（Club Monaco)」でデザイナーの研鑽を積む。2001年には自身の名を冠したブランドをスタートし、1950年代後半から1960年代前半にかけてのアメリカントラッドスタイルに、ユーモアと前衛的な解釈を加えたコレクションを発表している。

このほか、アメリカン・アクセサリー・デザイナー・オブ・ザ・イヤーは「ザ・ロウ（THE ROW）」のアシュレー・オルセン（Ashley Fuller Olsen）とメアリー＝ケイト・オルセン（Mary-Kate Olsen）が獲得し、Google ショッピング アメリカン新進デザイナー オブ ザ イヤー賞には「アシュリン（ASHLYN）」のアシュリン・パーク（Ashlynn Park）が選出された。また、ファッション・アイコン賞はエイサップ・ロッキー（A$AP ROCKY）、メディア賞は「W」誌編集長のサラ・ムーンベス（Sara Moonves）、ポジティブ・チェンジ賞は「ヴェルサーチェ（VERSACE）」を手掛けていたドナテラ・ヴェルサーチェ（Donatella Versace）が受賞し、創設者賞には「シンシア ローリー（CYNTHIA ROWLEY）」のシンシア・ローリー（Cynthia Rowley）、イノベーション賞には「フィア オブ ゴッド（Fear of God）」を手掛けるデザイナーのジェリー・ロレンゾ（Jerry Lorenzo）、国際賞は「アライア（ALAÏA）」のピーター・ミュリエ（Pieter Mulier）、ジェフリー・ビーン生涯功労賞には「チャドラルフルッチ（Chado Ralph Rucci）」のラルフ・ルッチ（Ralph RUCCI）が選ばれた。

◾️CFDA ファッション アワード：公式サイト