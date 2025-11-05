前日に「買われた株！」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は？― 前日に「買われた株！」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は？―



■ヤスハラケミ <4957> 1,443円 (+300円、+26.3％) ストップ高



ヤスハラケミカル <4957> [東証Ｓ]がストップ高。前週末10月31日取引終了後、MBOを実施すると発表した。代表取締役社長の安原禎二氏が代表取締役を務めるＹＡＨＯ（広島県府中市）が1株1380円でTOBを行う。買い付け予定数は590万850株（下限287万5600株、上限設定なし）、買い付け期間は11月4日～12月16日。TOB成立後に上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は10月31日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定した。



■住友ファーマ <4506> 2,084.5円 (+400円、+23.8％) ストップ高



東証プライムの上昇率2位。住友ファーマ <4506> [東証Ｐ]がストップ高。10月31日の取引終了後に、26年3月期の連結業績予想について、売上高を3550億円から4290億円（前期比7.6％増）へ、営業利益を540億円から980億円（同3.4倍）へ、純利益を400億円から920億円（同3.9倍）へ上方修正したことが好感された。北米事業で進行性前立腺がん治療剤「オルゴビクス」の販売が好調に推移していることなどに加えて、アジア事業にかかる譲渡益が想定を上回ったことが寄与する。なお、同時に発表した9月中間期決算は、売上高2271億2200万円（前年同期比25.7％増）、営業利益961億5700万円（前年同期81億7900万円の赤字）、最終利益988億6000万円（同322億2900万円の赤字）だった。



■アクシーズ <1381> 3,920円 (+700円、+21.7％) ストップ高



アクシーズ <1381> [東証Ｓ]がストップ高。同社は前週末10月31日の取引終了後、26年6月期第1四半期（7-9月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比16.2％増の72億1700万円、経常利益は同3.6倍の11億700万円となった。大幅な増収増益で着地しており、好感されたようだ。鶏肉相場が堅調に推移したほか、加工食品の販売も好調だった。一方、外食事業は人件費の増加を受けて減益となった。



■平河ヒューテ <5821> 2,825円 (+500円、+21.5％) ストップ高



東証プライムの上昇率3位。平河ヒューテック <5821> [東証Ｐ]がストップ高。前週末10月31日の取引終了後、26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の350億円から365億円（前期比18.5％増）、営業利益予想を30億円から40億円（同76.4％増）に引き上げた。営業利益が3期ぶりに過去最高益を更新する見込みとなり、評価された。北米メガソーラー発電所におけるパネル間接続用のエネルギー産業関連ケーブルは、現地の旺盛な需要を背景に売り上げが想定を上回る見通し。車載用ケーブルの新規量産品や医療用ケーブルの新製品も堅調に推移。産業機器用ケーブルにおける一部FA分野の回復傾向も追い風となる。9月中間期は売上高が180億9100万円（前年同期比12.9％増）、営業利益が21億2400万円（同69.9％増）だった。



■ビジ太田昭 <9658> 3,595円 (+515円、+16.7％)



東証プライムの上昇率5位。ビジネスブレイン太田昭和 <9658> [東証Ｐ]が3日続急騰。前週末10月31日取引終了後、配当方針を変更すると発表した。「一時的な損益項目を除く連結配当性向40％」から「株主資本配当率（DOE）の5％」を基本に実施する方針に見直した。これに伴い、26年3月期の配当予想を89円から133円（前期78円）に増額修正した。これを好感した買いが集まっていた。あわせて株主優待制度の変更も発表した。毎年3月末時点で100株以上を、1年を超えて継続保有する株主に贈呈しているオリジナルQUOカードの額を増やす。これまで200株未満の保有で1000円、200株以上で2000円相当としていたが、変更後は300株未満の保有で3000円、300株以上で5000円相当とする。



■ＣＩＪ <4826> 559円 (+80円、+16.7％) ストップ高



東証プライムの上昇率6位。ＣＩＪ <4826> [東証Ｐ]がストップ高。生成AI市場の急拡大が続くなか、「物理環境と直接相互作用しながら業務を遂行するAI技術」であるフィジカルAIに対する関心が世界的に高まっている。具体的にはロボティクス分野とAIの融合が象徴的で、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]などが今後最有力となる戦略領域として注力姿勢を明示している。そうしたなか、同社はAIサービスロボット「AYUDA（アユダ）」が既に社会で活躍の場を広げるなど、業界でも先駆的なポジションにある。今後もソフトのバージョンアップで付加価値の高いサービスに展開する余地があり、AIロボティクス分野の有力銘柄として認識される。足もとの業績も好調で26年6月期第1四半期（25年7-9月）決算は営業利益が前年同期比41％増の6億3100万円と大幅な伸びを達成しており、通期予想の上振れも期待できる状況となっている。



■豆蔵 <202A> 2,623円 (+303円、+13.1％) 一時ストップ高



豆蔵 <202A> [東証Ｇ]が3日続急騰、一時ストップ高となった。東京市場でも生成AIの新たなコンセプトであるフィジカルAIをテーマ視する動きが、中小型株に波及しつつある。10月上旬にソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]がスイスの重電大手ＡＢＢのロボット事業を約8000億円で買収することを発表し、AIとロボティクスを融合させた分野の技術開発に本腰を入れる方針を表明した。その際に、孫正義会長兼社長が「次のフロンティアは『フィジカルAI』である」と発言し話題となった経緯がある。そのなか、豆蔵はAIロボティクス・エンジニアリングのほか自動運転及び先端カーエレクトロニクス分野を深耕するモビリティ・オートメーションサービスが主戦場であり、このテーマに合致する関連最右翼銘柄として頭角を現していた。



■日本電技 <1723> 6,180円 (+700円、+12.8％)



日本電技 <1723> [東証Ｓ]が急騰。上場来高値を更新。同社は4日午後2時過ぎ、26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正しており、材料視された。今期の売上高予想は従来の見通しから25億円増額して460億円（前期比6.8％増）、最終利益予想は8億5000万円増額し73億円（同13.8％増）に見通しを引き上げた。空調計装関連事業の収益が予想を上振れする見込みとなり、業績予想に反映させた。9月中間期の売上高は186億6800万円（前年同期比24.6％増）、最終利益は29億6800万円（同80.3％増）だった。



■マックス <6454> 6,260円 (+670円、+12.0％)



東証プライムの上昇率7位。マックス <6454> [東証Ｐ]が3日続急騰。同社は前週末10月31日の取引終了後、26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結決算を発表。あわせて通期の業績予想と配当予想を上方修正し、好感されたようだ。今期の売上高予想は従来の見通しから25億円増額して977億円（前期比6.4％増）、最終利益予想は14億円増額して132億円（同17.6％増）に見直した。期末配当予想は12円増額の132円（前期は114円）に修正する。足もとの業績が堅調に推移したことなどを反映。欧米で鉄筋結束機と消耗品の販売が大幅に増加し、9月中間期の売上高は486億8800万円（前年同期比8.5％増）、最終利益は72億8800万円（同33.7％増）となった。



■伊勢化 <4107> 35,250円 (+3,700円、+11.7％)



伊勢化学工業 <4107> [東証Ｓ]が3日続急騰。10月31日の取引終了後に、12月31日を基準日として1株を10株に株式分割すると発表したことに加えて、25年12月期の連結業績予想について、売上高を375億円から380億円（前期比14.2％増）へ、営業利益を80億円から90億円（同17.5％増）へ、純利益を54億円から61億円（同20.3％増）へ上方修正し、期末配当予想を190円から200円（年390円）へ引き上げたことを好感した買いが流入した。上方修正は、ヨウ素製品の販売数量が計画を下回っているものの、ヨウ素の国際市況が想定を上回る水準で推移していることに加え、為替相場が想定よりも円安となっていることが要因としている。なお、同時に発表した第3四半期累計（1-9月）決算は、売上高300億2800万円（前年同期比22.1％増）、営業利益75億円（同29.8％増）、純利益51億7800万円（同35.7％増）だった。



■アバントＧ <3836> 1,762円 (+176円、+11.1％)



東証プライムの上昇率8位。アバントグループ <3836> [東証Ｐ]が3日続急騰。前週末10月31日の取引終了後、26年6月期第1四半期（7-9月）の連結決算を発表した。売上高が75億1500万円（前年同期比10.9％増）、営業利益が13億4100万円（同22.8％増）、最終利益が8億5200万円（同38.5％増）となっており、大幅な増収増益を好感した買いが集まっていた。連結会計向け自社パッケージソフトの開発・保守や同ソフトを利用した決算のアウトソーシングを提供する連結決算開示事業、コンサルティング・システム開発を通じてAI・BIソリューションなどを提供するデジタルトランスフォーメーション推進事業が業績を牽引した。



■扶桑化学 <4368> 5,670円 (+550円、+10.7％)



東証プライムの上昇率9位。扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]が続急騰。前週末10月31日の取引終了後、26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結決算の発表にあわせて通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の727億円から755億円（前期比8.6％増）、営業利益予想を140億円から175億円（同7.8％増）、最終利益予想を94億円から122億円（同5.0％増）に引き上げた。各利益は減益予想から一転増益を見込む。同時に年間配当予想を中間・期末各38円の年76円から中間・期末各41円の年82円（前期は73円）に増額した。業況と株主還元姿勢を評価した買いが集まっていた。9月中間期は前回予想から上振れて着地した。AI用途を中心に半導体市場向けのコロイダルシリカの販売が好調に推移。為替レートが想定よりも円安に推移したことや法人税率の低い在外子会社での利益が増え見積実効税率が下がったことも業績を押し上げた。今後もコロイダルシリカの販売増加が継続すると見込んでおり、通期業績予想に織り込んだ。



■ＪＩＡ <7172> 1,960円 (+187円、+10.6％)



東証プライムの上昇率10位。ジャパンインベストメントアドバイザー <7172> [東証Ｐ]が急反騰。10月31日の取引終了後、25年12月期第3四半期累計（1-9月）の連結決算を発表した。売上高が295億2300万円（前年同期比39.8％増）、営業利益が152億7100万円（同70.7％増）、最終利益が81億5900万円（同2.5倍）となっており、業績の好調な推移を好感した買いが流入した。日本型オペレーティング・リース投資商品（JOL／JOLCO）に対する投資家の需要が堅調ななか、対応可能な商品の在庫を確保し、出資金販売額が9月末時点で前期実績を上回った。



■イチケン <1847> 4,220円 (+360円、+9.3％)



イチケン <1847> [東証Ｓ]が4日続急伸。商業施設の建築や改装を主力としており、足もとの業績は会社側の予想を上回って好調に推移している。前週末10月31日取引終了後、同社は26年3月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の53億5000万円から67億円（前期比2％減）に増額修正した。なお、25年4-9月期は従来予想の25億5000万円から37億円（前年同期比22％増）と減益予想から一転して大幅増益見通しに変わった。採算重視の受注が奏功したほか、資材価格や労務費の転嫁も進んだことが背景。更に好調な業績を受けて株主還元も強化、今期の年間配当を従来計画比45円の大幅増額となる185円（前期実績は140円）とすることも併せて発表、これらがポジティブサプライズとなり株価を押し上げていた。



■日精化 <4362> 2,707円 (+221円、+8.9％)



日本精化 <4362> [東証Ｐ]が続急伸。10月31日の取引終了後、26年3月期の連結業績予想について、売上高を342億円から350億円（前期比1.9％減）へ、営業利益を50億円から55億円（同12.4％増）へ、純利益を40億円から45億円（同16.3％増）へ上方修正し、3期ぶりの営業最高益更新を見込むことが好感された。上期において、機能性製品分野におけるウールグリース誘導体のビューティケア、ヘルスケア、ファインケミカルの各領域の販売が増加したことが寄与する。なお、同時に発表した9月中間期決算は、売上高174億9500万円（前年同期比0.7％増）、営業利益29億8000万円（同24.2％増）、純利益25億700万円（同39.8％増）だった。また、自社株155万株（消却前発行済み株数の6.11％）を11月20日付で消却すると発表した。消却後の発行済み株数は、2382万2447株となる。



■アルプスアル <6770> 2,118円 (+172円、+8.8％)



アルプスアルパイン <6770> [東証Ｐ]が3日続急伸。同社は10月31日取引終了後、26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結決算を発表。モビリティ事業で顧客の開発計画の変更により開発費の一部を第3四半期以降に執行延期したことなどから、売上高は前年同期比3.1％増の5057億1100万円（従来予想は4980億円）、営業利益は同89.2％増の212億2200万円（同121億円）と上振れて着地した。あわせて、26年3月期通期の連結業績予想を修正。売上高の見通しは従来の9500億円から9750億円（前期比1.6％減）、営業利益の見通しは250億円から320億円（同6.2％減）に引き上げた。第3四半期以降の想定為替レートを変更したことが主な要因で、1ドル＝145円（従来は140円）、1ユーロ＝170円（同160円）としている。



■ＷＯＷＯＷ <4839> 1,574円 (+121円、+8.3％)



ＷＯＷＯＷ <4839> [東証Ｐ]が続急伸。日本経済新聞電子版が3日、「ＮＴＴ傘下のＮＴＴドコモが衛星放送のＷＯＷＯＷから番組コンテンツを調達することが3日わかった」と報じた。今後の収益貢献の思惑から買いが集まったようだ。記事によると、ＮＴＴ <9432> [東証Ｐ]グループのＮＴＴドコモは新たにＷＯＷＯＷの番組を加え、携帯電話のプランとも連動させることで契約数を底上げする、としている。



