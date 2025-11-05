Snow Manの目黒蓮（28）がジーンズの似合う有名人に贈られる「第42回ベストジーニスト2025」の一般投票で決まる「一般選出部門」を受賞。4日に都内で行われた授賞式に出席した。昨年に続いての受賞となり、殿堂入りに王手をかけた。女性では女優の今田美桜（28）が初受賞した。

デニムのジャケットとパンツにネクタイ、革靴を合わせて登壇。「2年連続で名誉ある賞を頂けたことを本当にうれしく思います」と喜んだ。受賞を一番先に伝えたのは昨年に引き続き飼っている犬。「（授賞式まで）人に言えることじゃないので、家のワンちゃんに言いました。喜んでくれた」と笑顔を見せた。13年度から「一般選出部門」を3回受賞すると殿堂入りとなる。過去には俳優の木村拓哉（52）や嵐の相葉雅紀（42）も成し遂げた快挙へ「来年もワンちゃんに報告できるように頑張りたい」と意欲を示した。

一方、女優でモデルのKoki，（22）は「協議会選出部門」を受賞した。父の木村は94〜98年に「一般選出部門」を5年連続で受賞し、初の殿堂入りを果たした同賞のレジェンド。梅宮辰夫さんとアンナ（97年）、渡辺謙（13年）と杏（08年）らに続く、“親子受賞”を果たした。

デニム上下にヒール姿でさっそうと登壇。木村ら家族からは祝福されたといい「父が受賞した時にどんな格好だったか調べて、やっぱり格好良いな、似合うなと思った」と父の偉大さを改めてかみしめていた。（糸賀 日向子）