◇第56回明治神宮野球大会関西地区第2代表決定戦 立命大1―0京産大（2025年11月4日 GOSANDO南港野球場）

第56回明治神宮野球大会（14日開幕、神宮）の関西地区第2代表決定戦が4日に行われ、立命大（関西学生）が京産大（関西六大学）を1―0で制した。最速145キロ左腕の遠藤翔海投手（4年）が1安打完封勝利を飾り、2015年以来10年ぶり5度目の出場に導いた。

立命大の遠藤は、ボルトの入った左腕を思う存分振り続けた。9回1死まで完全投球だった2日の大産大戦から中1日での登板。「疲労はあった」と認めるも、許した安打は3回先頭の左前打のみだった。今大会は登板2戦18イニングで被安打2と驚異的な投球を披露。リーグ戦も含めて初完封で神宮切符をつかみ、「本当にうれしい」と笑った。

昨年3月、練習試合の登板中に「ボキッ」と骨の折れる音がした。診断は左肘の疲労骨折。昨年のリーグ戦登板は2試合に終わり、「辞めようかな…」とも考えた。それでも完全復活を期してリハビリ期間中にウエートトレーニングに励んだおかげで、自己最速が5キロ上昇した。「今後もボルトを抜くつもりはない」。左肘の手術痕とともに挫折を乗り越え、人生初の全国舞台に向かう。 （河合 洋介）