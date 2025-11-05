ËÜÂ¿ÂçÌ´¡õÉÍÀîÏ©¸Ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡¦ROIROM¡¢¿·¶Ê¡ÖDear DIVA¡×¤Ë¤Æ¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê
ËÜÂ¿ÂçÌ´¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¤Î2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡¦ROIROM¤¬¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê11·î19Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖDear DIVA¡×¤Ç¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¿·¥¢¡¼¼Ì¤âËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖDear DIVA¡×¤Ï¡¢DIVA¡áROIROM¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½é¤á¤Æ¤ß¤ëcHaRm¡ÊROIROM¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Ë½¸¤Þ¤ë´üÂÔ¤ÈÃíÌÜ¤Î´ãº¹¤·¤ò¡¢¤ß¤»¤«¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°¦¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤ä¥¬¥Ã¥È¥®¥¿¡¼¤ò¼´¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÈÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢11·î1Æü¤è¤êROIROM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¡ÖDear DIVA¡×¤ÎMV¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Apple Music¡¢Spotify¡¢Amazon Music¤Ç¤ÏROIROM¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Õ¥©¥í¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ROIROM½é¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ãROIROM debut showcase¡Ádear cHaRm¡Á¡ä¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç11·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Ìë¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãë¸ø±é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î8Æü22»þ¤è¤êÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë¤Æ¡ÖDear DIVA¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDear DIVA¡×
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://roirom.lnk.to/DearDIVA
◾️¡ãROIROM debut showcase¡Ádear cHaRm¡Á¡ä
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
Ãë¸ø±é¡¡³«¾ì14:00 / ³«±é15:00
Ìë¸ø±é¡¡³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢¨¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Þ¤Ç
