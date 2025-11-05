大相撲の元大関で十両・朝乃山（３１）＝高砂＝が４日、福岡市内の部屋宿舎で、出稽古に来た横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝と１０番相撲を取り、上位返り咲きへの思いを強くした。昨年名古屋場所で負った左膝の大けがから再起を目指す元大関は、九州場所（９日初日・福岡国際センター）で先場所に続く２ケタ白星を挙げ、来年１月の初場所での再入幕を目指す。

独特の緊張感が心地よかった。朝乃山は、横綱・豊昇龍と１０番連続で相撲を取った。互いに得意は右四つ。速さで勝る豊昇龍に左上手を許すとすぐさま投げられ、振られて土俵を割るなど苦戦。２勝８敗だったが、右差しで胸を合わせ一気に寄り切る相撲もあった。充実の稽古を終えた元大関は「指名していただいたことはうれしかった。横綱とやる時は勝ち負けにこだわらず、力を出し切りたかった。勝った攻めは良かった。横綱と肌を合わせられたことはプラス」と九州場所に向け、納得の表情だった。

２０２０年春場所後に大関昇進も、その後、新型コロナ感染対策ガイドライン違反による６場所出場停止で三段目まで落ちた。復帰して再入幕したが昨年７月の名古屋場所で、左膝を大けがして、再び三段目も経験した。自身が休んでいる間、豊昇龍は最高位へと駆け上がった。過去の対戦成績は朝乃山の５戦全敗。久しぶりに胸を合わせ「投げが強く、腰も重たい。（以前より）体も大きくなっていると思う」と振り返った。

新大関昇進時の朝乃山は、スケールの大きな相撲で次期横綱候補と言われたが、足踏みしている間に角界も世代交代が進んだ。「もう一人の横綱（大の里）もいて、（上位陣の）顔ぶれも変わってきている」。時の流れを感じていると稽古後、２６歳の横綱から「早く上がってきてくださいよ」と激励を受けた。かつて看板力士だった３１歳は「やっぱり、もう一度上で取りたい」と言葉に力を込めた。

今場所は西十両４枚目まで番付を戻した。九州場所で２ケタ勝てば、来年１月の初場所で再び幕内に戻るチャンスだ。先代師匠で元大関・朝潮の長岡末弘さんの死去から２日で２年となり「入門時の教えを胸に刻んで守り、高砂部屋をもり立てていく」と決意も新た。「ここが終わりだと思っていない」と話す元大関が、九州の地で十両から存在感を示す。（大西 健太）

◆朝乃山 広暉（あさのやま・ひろき）本名・石橋広暉。１９９４年３月１日、富山市生まれ。３１歳。小４から相撲を始め富山商から近大に。１６年春場所初土俵。１７年春場所の新十両。同年秋、新入幕。１９年夏場所で幕内初優勝し、２０年春場所後、大関昇進。２１年夏場所中にコロナ禍のガイドライン違反が発覚し、６場所出場停止。２３年夏場所で再入幕。同年の名古屋場所で左膝を負傷し、場所連続全休。今年春場所に三段目で復帰し、先場所は再十両。得意は押し、右四つ、寄り。１８８センチ、１６５キロ。

横綱初Ｖへ豊昇龍「いい稽古できた」 横綱・豊昇龍は、高砂部屋への出稽古で計１６番の相撲を取って九州場所に備えた。同部屋への出稽古は小結だった２２年の夏場所前以来、約３年半ぶり。稽古では朝乃山を指名。互いに右四つ得意で、下手投げから元大関を転がすなど８勝２敗だった。「朝乃山さんと（稽古をするのは）２年前の春巡業以来。相変わらず体が柔らかい、いい稽古ができた」と満足そう。長崎や熊本訪問など公式行事が重なり、場所前初の出稽古となったが「立ち合いもいい感じで当たれている」と充実した表情を浮かべた。

一年納めとなる本場所へ「（今年は）休場が２回あって、横綱として勉強になった１年。まだ横綱としての優勝がないので、もちろん優勝したい」と意気込んだ。