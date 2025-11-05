２００６年に放送されたＴＢＳ系愛の劇場「病院へ行こう！」で主演を務め、現在は短大に通っている六車奈々（５１）。学校の「創立記念祭＆運動会」に参加したと報告した。

５日までに自身のインスタグラムを更新し「愛国学園 創立記念祭＆運動会」と題して投稿。「今日は、みんなでハチマキを巻いて入場行進からスタート。私は応援専門でしたが、リレーや競技でみんなが頑張る姿を見て大興奮でした。青春やぁ〜」と仲間の応援に徹した。

「終わったあとは、クラスのみんなでパチリ。楽しい思い出となりました。同級生たちは本当に素敵な人たちばかりで、大好き。めちゃくちゃ楽しい学生生活です」と友人たちと楽しそうに撮影した。

そして「愛国学園は今年で第８７回の創立記念祭」と続け、「長い歴史を持つ学園で学べることに、改めて感謝の気持ちでいっぱいです」と気持ちを記し、「＃愛国学園短期大学 ＃創立記念祭 ＃運動会 ＃社会人学生 ＃青春再び ＃学び直し ＃栄養士への道 ＃大学生活 ＃時間割美容 ＃六車奈々」のハッシュタグをつけた。

頭にはちまきを巻き、ジャージー姿でポーズ。フォロワーは「ジャージ姿似合ってますむちゃ可愛い」「お美しい！！」「若々しい！」の声を寄せた。

六車はタレントや女優として活躍。プライベートでは２０１４年に結婚し、１５年９月に第１子女児を出産した。今年４月に短大「愛国学園」に入学したことを報告。美容や栄養を勉強するために進学したと説明している。