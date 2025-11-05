元イングランド代表主将のデビッド・ベッカム氏（５０）が４日、ロンドン近郊のウィンザー城で英国のチャールズ国王から「ナイト」の爵位を授与された。

日本時間５日までにベッカム氏は自身のインスタグラムを更新。授与式の写真を添え「本日、東ロンドン生まれの私が国王陛下よりナイトの称号を授かるという、この上なく特別な日を言葉で表すことすらできません。この栄誉に深く感謝し、心から謙虚な気持ちです」と報告した。

また「私は英国王室、そして英国だけでなく世界中の人々にとって王室が持つ意味を心から愛しています。自分がこのような栄誉を受けることになるとは、夢にも思いませんでした」と感激を言葉に。そして「常に支え、勤勉と敬意という正しい価値観を教えてくれた両親と祖父母。この２８年間、私の最大の支援者であり、困難な時には涙を流せる肩となってくれた美しい妻…彼女がいなければ、今の私の人生はなかったでしょう。そして私の誇りである愛しい子供たちへ。今日が彼らにとっても誇らしく感動的な日だと確信しています。彼らは人生最大の喜びであり、私の日々の原動力です。心から愛しています」とつづった。

元「スパイス・ガールズ」でデザイナーの妻ビクトリア・ベッカム（５１）もインスタグラムを更新し、ベッカム卿となった夫との２ショットや家族ショットを添え「あなたは常に祖国を代表することを誇りに思ってきた。ピッチの上でも下でも、イングランドを愛し、王室を敬う気持ちでは誰にも負けない。だからこそ、今日国王陛下から栄誉を授けられる姿を見られたことは、私が永遠に胸に刻む瞬間です」と伝え、「あなたは多くの偉業を成し遂げながらも、３０年近く前に出会ったあの優しい、謙虚で勤勉な男性のままです。そして何より素晴らしい夫であり父親でもあります。今日ほど誇りに思ったことはありません。ベッカム卿、私たちはあなたを心から愛しています」とつづった。