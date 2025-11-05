ビートルズ伝記映画“オノ・ヨーコ役”にアンナ・サワイ、「SHOGUN 将軍」で注目

サム・メンデス監督によるザ・ビートルズの伝記映画で、ドラマ「SHOGUN 将軍」などで知られるアンナ・サワイが、オノ・ヨーコ役に決定した。



メンバー4人の視点から描く4部作に向けては、ポール・メスカルがポール・マッカートニー、バリー・コーガンがリンゴ・スター、ハリス・ディキンソンが故ジョン・レノン、ジョセフ・クインが故ジョージ・ハリスンにキャスティングされているが、今回それぞれの妻リンダ・マッカートニーに「レディ・バード」のシアーシャ・ローナン、リンゴの妻モーリン役にドラマ「HOW TO HAVE SEX」のミア・マッケナ・ブルース、ジョージの妻パティ・ボイド役に「ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル」のエイミー・ルー・ウッド、そしてジョンの妻オノ役にサワイが決定した。



メンデス監督は「モーリン、リンダ、ヨーコ、パティはそれぞれとても魅力的でユニークな人物です。昨今の映画業界で最も才能ある4人の女性に、この素晴らしい旅路に参加してもらえることになって感激しています」とコメントしている。