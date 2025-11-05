ドジャースが優勝パレード＆セレモニー

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードと、ドジャースタジアムでセレモニーを行った。ブレイク・トライネン投手はパレード中のインタビューで、山本由伸投手らに「文句を言いたい！」とコメント。その真意とは──。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナイン。地元ファンから大歓声を浴びた後、ドジャースタジアムに場所を移し、2連覇を祝うセレモニーが開催された。

パレードでは今季先発でスタートし、シーズン最終盤からリリーフを務めた佐々木朗希投手が、先発陣のバスではなく救援陣のバスに乗車。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継内のインタビューで、このことを問われたトライネンは、「あの男（佐々木）はブルペンでチームを助けてくれた」と感謝した。

激戦となったWSでは、先発陣のブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、山本も救援でマウンドに立った。そのため、トライネンは「グラスノーに文句を言いたい。スネルにも文句を言いたい。ヤマモトにも文句を言いたい！ 彼らは全員中継ぎ陣なんだから、このバスに乗らなきゃね！」と笑顔で“不満”を口にしていた。



（THE ANSWER編集部）