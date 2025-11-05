フェラーリのF1ドライバー、23歳“豪華ライフスタイル”インフルエンサーと婚約

F1ドライバーのシャルル・ルクレール（28歳）が、かねてから交際していたインフルエンサーのアレクサンドラ・サン・ムルー（23歳）と婚約した。



フェラーリのドライバーであるルクレールは、愛犬のレオに「パパが君と結婚したがってる」と書かれた骨型のタグをつけてプロポーズしたようだ。



インスタグラムにはそのタグのクローズアップ写真や「ママがイエスと言った」と書かれた骨型のビスケット、床にハート型に並べられたバラとキャンドルの写真、愛犬も交えた2人の幸せそうな写真の数々が投稿されている。



2人は2023年の夏、ウィンブルドンで一緒にいる姿が初めて目撃され、現在はルクレールの地元モナコに愛犬と共に暮らしていることで知られている。フランス出身のアレクサンドラは、ファッションやビューティー、その豪華なライフスタイルのコンテンツで、TikTokで190万フォロワー超、インスタグラムで290万フォロワー超という人気を誇っている。