¡ÚÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÛºÇ½é¤Î´°Á´»î¹çÃ£À®¼Ô¤Ï¡©¡¡4ÆüHondaÎë¼¯¡¦°æÂ¼Í¦²ð¤¬»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Ë
¡¡4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ1²óÀï¤ÎHondaÎë¼¯¡½JRÀ¾ÆüËÜÀï¤ÇHondaÎë¼¯¤Î°æÂ¼Í¦²ðÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï17Ç¯11·î3Æü¤Î£±²óÀï¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜÅìËÌ¡½¿·ÆüÅ´½»¶â¹ÈªÀï¤Ç£Ê£ÒÅìÆüËÜÅìËÌ¤ÎÀ¾Â¼Í´ÂÀÅê¼ê¡Ê¸½¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬Ã£À®¤·¤Æ°ÊÍè¤Î°Î¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÂ¼¤Ï9²ó¤ò99µå¤ÇÅê¤²¤¤ê¡¢9Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡£¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ»Ë¾å½é¤Î´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿À¾Â¼¤Ï¤É¤ó¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢Æþ¼Ò6Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿µ»¹ªÇÉº¸ÏÓ¤ÎÀ¾Â¼¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤¬7¿ÍÊÂ¤ó¤ÀÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³°³Ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÃæ¿´¤ËÅêµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¡£Ä¾µå¤Ï130¥¥íÂæÃæÈ×¤Ç¤â¥¥ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥È¤â¿ôËÜÀÞ¤ë¤Ê¤ÉÁê¼êÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£À©µå¤âÈ´·²¤Ç2¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï3ÅÙ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤ÎÅêµå¤Ç¼éÈ÷¤Î¥ê¥º¥à¤â¼«Á³¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤â¹¥¼é¤Ç¤â¤êÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡9²ó¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤òÆâ³ÑÄ¾µå¤ÇÊá¼ÙÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤ê´¿´î¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¡£½øÈ×¤«¤éÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÂÇ¤¿¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£8²ó¤°¤é¤¤¤«¤é°Õ¼±¤·¤¿¡×¡£9²ó¤òÅê¤²¤¤ê¡¢ÆâÌî¥´¥í10¡¢ÆâÌîÈôµå5¡¢³°ÌîÈôµå7¡¢Ã¥»°¿¶5¡¢¤ï¤º¤«90µå¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç¤Ï´°Á´»î¹ç¤¬2ÅÙ¤¢¤ê¡¢57Ç¯¤ËÆüÅ´ÆóÀ¥¡¦Â¼¾å½Ô²ðÅê¼ê¡¢11Ç¯¤ËJRÅìÆüËÜÅìËÌ¡¦¿¹Æâ¼÷½ÕÅê¼ê¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡