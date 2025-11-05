4日夕方、兵庫県加古川市の国道で車14台が絡む事故があり、車に閉じ込められた男性1人が死亡しました。また、幼い子どもを含む18人がケガをしました。

■損傷した複数の車…通報は事故の関係者から

4日午後4時半ごろ、車14台が絡む多重事故が発生しました。

4日夜、加古川市の道路上には、多くの緊急車両が集まっていました。その中心に見えたのは、損傷した複数の車。一体、どれほどの衝撃が車をおそったのでしょうか。

4日午後7時半ごろ、カメラは、加古川市の事故現場へ。

瀧本怜佳記者（読売テレビ）

「事故から3時間以上たったいまも、現場には大破した車両が残されていて、歩道にまでガラス片などがちらばっています」

フロント部分の原形がわからなくなった車や、リア部分が大きく損傷した車。右後ろのタイヤがなくなり、その周辺がつぶれている車も。

14台の車が絡んだ事故。通報は、事故の関係者からでした。

事故の関係者からの通報

「トラックに車が突っ込んだ事故です。ほかにも5〜6台は関係する車があるようです」

■「家が揺れた感じがした」 現場は国道の交差点付近

現場となったのは、JR加古川駅から2キロほど離れた国道250号の交差点付近。道幅は広く、3車線ある直線で制限速度は60キロでした。

近隣住民

「まっすぐだから、道路が広いのもあると思うけど。危ないですね、よく飛ばしている人がいる」

現場近くに住んでいるという女性は。

近隣住民

「ドーンという音が聞こえた後に家が揺れた感じがした。ブルって感じでした」

「（事故現場は）毎日通ってます。怖いです」

この事故で、車を運転していた無職の岡本年明さん（78）が車に閉じ込められ、発見されていましたが、消防によって車から出された後、その場で死亡が確認されました。

ほかにも、2歳から6歳の子ども4人を含む18人がケガをしていて、12人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。

警察が事故の詳しい経緯を調べています。

