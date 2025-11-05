「DV」とさわぎたてる夫に、妻の心が折れた瞬間｜極論被害妄想夫#10【ママリ】
かすみさんの言葉に傷ついたことを、大げさに訴える すぐる。かすみさんが謝罪すると、すぐるは「一生、つぐなえるのか？」と聞きます。「はい」と答えると、やっと許してくれたのですが…。
素直に謝罪の言葉を口にした、かすみさん。ですが、すぐるはなかなか許してはくれません。
かすみさんは、言いすぎてしまったことを心から謝罪しています。ですが、すぐるは「DV」と言って、さわぎたてます。
すぐるが「一生、つぐなえるか」という言葉に、かすみさんは素直に返事をしました。
自分の気がすんだのか、「傷ついた」とさわいでいたのがウソのようですね。さらに、「おなかすいた」と食事を要求します。
すぐるは、自分に対して意見をされたり、反抗されたりすることが、がまんならないのでしょうか。
自分がしていることは正当化し、かすみさんの態度が気に食わないと、相手が折れるまで追い詰めます。かすみさんの表情から、すぐるに対して不満がたまっていることが見て取れますね。
「家族のために頑張ってる」のは同じ
本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。
かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。
「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。
そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。
「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。
