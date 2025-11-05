10歳娘の登校後、カウンターにポツンと「置き手紙」が…わが子からのサプライズを記録したXにキュン！【ママリ】

子どもからの手紙に思わずうるっ…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、サメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんの投稿です。ある朝、10歳の長女がしょぼしょぼの目をして起きてきたそう。ご飯を食べて出発した娘さんがサメ美さんに気付かれないようにこっそりと置いて行ったのはうれしすぎるサプライズでした。ほっこりせずにはいられない、素敵なエピソードは親子のいい関係が垣間見えるようです。

子どもが書いてくれる手紙というのはうれしいですよね。サメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんが投稿していたのは10歳の長女が朝に気付かれないように置いていった手紙。見るだけで幸せな気持ちにさせてくれるその内容とは？

今朝、のび太くんがメガネ外したみたいな顔で長女が降りてきて、ガツガツご飯は食べてにっこにこで行ってきます、と行ったのだけど。玄関から戻ったらカウンターにポツンと置き手紙的なものがあって、いつ置いたんや……と怪盗キッドみがあってびっくりした。

しょぼしょぼの顔で起きてきた長女がそっと置いていったのはママへの手紙。感謝の気持ちと大好きだと書かれたその内容に胸がキュンとなりますよね。女の子の10歳というと難しい年ごろなのかなと思うのですが、こんなかわいい形で気持ちを伝えてくれると思うと女の子を育てているママたちは希望を持てるのではないでしょうか。



この投稿に「なに～朝からこんなうれしいサプライズ」や「ママが優しいことに感謝できるの尊いな」といったコメントがついていました。子育てはうれしいことばかりではなく、大変なことやつらいこともたくさんありますよね。でも、こんな風にうれしいできことがあるとそんな苦労も吹っ飛んでしまうもの。素敵なエピソードにこちらまで幸せな気持ちになりましたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）