◇関東地区大学野球選手権 準決勝 創価大3-4神奈川大（2025年11月4日 横浜）

阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）が4日、関東地区大学野球選手権準決勝で神奈川大に敗れ、明治神宮大会出場を逃した。大学ラストゲームを終え、プロに羽ばたく大砲は、一緒に戦った仲間へ感謝の思いを語った。

――最後はこみ上げるものがあった。

「1年間主将を、分からないままですけど続けて。自分なりにはチームを引っ張ってきたつもりだった。それが終わってしまったという実感がありましたね」

――主将をやってみて。

「お客さんだったり、メンバーの選手、ベンチ外の選手から、どんな時も姿勢を見られている。代表に立つ難しさを感じました」

――大学4年間を振り返って。

「ジャパン（大学日本代表）に行ったり、本当にいろんなことがあった。頑張ったことは間違いないので、そこは自分を褒めたいです」

一緒に戦った仲間へ。

「4年生の中でも、ベンチ外で応援を続けてくれた選手がいた。自分は今、苦しいですけど、一番苦しいのはそういう選手たちだったと思う。そこの気持ちを忘れないように、感謝を伝えたいと思います」