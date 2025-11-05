Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï1,000±ß¶á¤¯²¼Íî¤â¡Ä¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÊª¿§¤Ï²¢À¹¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡×¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡ÒÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨TOP3¡Ó
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¥È¥Ã¥×3
1°Ì¡§¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¡Ò3655¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+400±ß¡Ê+23.85%¡Ë¡¿½ªÃÍ2,077±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ò6702¡Ó¤¬¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿TOB¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£TOB²Á³Ê¤ò1³ô2,706±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£
2°Ì¡§½»Í§¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡Ò4506¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+400±ß¡Ê+23.75%¡Ë¡¿½ªÃÍ2,084.5±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤Ï26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò3,550²¯±ß¤«¤é4,290²¯±ß¤Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò540²¯±ß¤«¤é980²¯±ß¤Ë¡¢½ãÍø±×¤ò400²¯±ß¤«¤é920²¯±ß¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£
3°Ì¡§Ê¿²Ï¥Ò¥å¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡Ò5821¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+500±ß¡Ê+21.51%¡Ë¡¿½ªÃÍ2,825±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤Ï26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢Æ±¼Ò³ô²Á¤Ï¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¥ï¡¼¥¹¥È3
1°Ì¡§¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È¡Ò6526¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý700±ß¡Ê¡Ý20.05%¡Ë¡¿½ªÃÍ2,791±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤Ï26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¡£Ä¾¶á7¡Á9·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï23.3²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ56.0¡ó¸º¡Ë¤Ç»Ô¾ìÊÂ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÄÌ´üÍ½ÁÛ¤Ï½¾Íè¤Î140²¯±ß¤«¤é100²¯±ß¤Ë²¼Êý½¤Àµ¡£»Ô¾ì¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Ï180²¯±ß¤È¾åÊý½¤Àµ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¼ºË¾Çä¤ê¤¬»¦Åþ¡¢¥¹¥È¥Ã¥×°Â¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£
2°Ì¡§SCREEN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ò7735¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý1,825±ß¡Ê¡Ý12.43%¡Ë¡¿½ªÃÍ12,860±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤Ï26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¡£¼ý±×¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼ºË¾Çä¤ê¤¬ËÄ¤é¤ó¤ÀÌÏÍÍ¡£
3°Ì¡§¥Í¥¯¥»¥é¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡Ò4565¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý93±ß¡Ê¡Ý10.38%¡Ë¡¿½ªÃÍ803±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
Æ±¼Ò¤¬10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯12·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÏ¢·ë·è»»¤ÎÆâÍÆ¤¬¿¶¤ë¤ï¤ºÇä¤êÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£