老後の生活設計を考える際、年金や貯蓄は計画の柱となります。しかし、物価高などが続くと、「本当に足りるのか」という不安は常につきまといます。そうしたなかで、無意識に「いざとなれば子どもが助けてくれる」という期待を抱いていないでしょうか。現代において、「親の面倒」に対する価値観は変わりつつあります。法的な扶養義務の実態と、変わりゆく親子関係についてみていきましょう。

息子の成功は、私たちの老後の支え…淡い期待を抱いていた60歳夫婦

この春、角田健一さん（60歳・仮名）は勤め先を定年退職し、セカンドライフをスタートさせました。ひとり息子の翔太さん（28歳・仮名）は、就職を機に家を離れ、現在は同い年の妻・明子さん（60歳・仮名）と2人暮らしです。

5年後から受け取れる年金は、月23万円ほどになる見込みです。60歳定年で退職すると、年金を受け取るまでは5年ほど期間があること、また年金が受け取れるようになっても十分とは言い難い額であること。それらをすべて考慮して、コツコツと資産形成に励んできたのです。

預貯金1,800万円。さらに健一さんの退職金が1,700万円。住宅ローンの返済は終えており、これだけの貯蓄があれば、60歳で仕事をやめても大丈夫――そう思い、定年で会社を離れる決意をしたといいます。

とはいえ、不安がないわけがありません。昨今続く、物価高騰。このままモノの値段が上がり続けたら、どんなに貯蓄があっても、老後は立ちゆかなくなるかもしれない……そんな不安を吹き飛ばしてくれる存在、それが翔太さんでした。

角田さん夫婦は、「教育こそ投資」をモットーに、翔太さんへの教育については、惜しみなくお金を使ってきました。そのかいあって、翔太さんは中学受験で難関校に合格し、そこから一流私大にも合格。そして就職先は誰もが知る大手企業です。

あくまでもニュースで知る範囲ですが、社員の給与は業界内でもトップクラス（らしい）――「翔太くんはエリートコースを進んでいるから、（角田さん夫婦の）老後も安心ね」と周囲から羨ましがられることも、よくあるといいます。

「別に老後の面倒をみてもらおうとは思っていませんが……期待しないわけではないですよね」

そう笑う健一さん。余裕の表情には、息子・翔太さんの存在があることが明らかでした。しかし、そんな期待が崩れ落ちる事態が起きたといいます。それは、翔太さんからの結婚報告。大喜びの角田さん夫婦でしたが、続く言葉に愕然とします。

「俺、婿に入ることになった」

角田さん夫婦は、一瞬、何を言われたのか理解できなかったといいます。翔太さんの話では、相手の女性はひとり娘で、実家で商売をしているとのこと。将来的に家業を継ぐことも視野に入れ、翔太さんに婿養子として入ってほしい、というのが相手方の希望だというのです。

健一さんと明子さんは、言葉を失いました。「角田家」の跡取りがいなくなることへのショック。そしてそれ以上に、自分たちの「老後安泰」シナリオが、ガラガラと音を立てて崩れていくのを感じていました。

「『私たちの老後はどうなるんだ？』なんて聞けるわけがありません。もちろん、婿に入ったからといって、縁が切れるわけでもありませんし、親子であることも変わりません。しかし、何かあったときでも頼りづらいというのが本音です」

「親の面倒」は子の義務か？ 変わりゆく親子関係と老後意識

健一さん夫婦のように、「子どもが老後の面倒を見てくれる」と期待を寄せる親世代がいます。そんな期待は現代において、どれほど現実的なのでしょうか。

内閣府『令和4年 高齢者の健康に関する調査』によると、介護が必要になったときに誰に頼みたいかの問いに対して、「ヘルパーなどの介護サービスの人」が最も多く46.8％。続いて「配偶者」30.6％。「子」は12.9％でした。

また株式会社AlbaLinkが30代以上の男女を対象に行った調査では、「老後の面倒は誰にみてほしいか」の問いに対して、トップは同じく「介護施設の職員」で60.0％。続いて「自分で何とかしたい」27.6％、「配偶者」14.8％。「子」は9.6％。また「世話になりたくない相手」として最も多かったのが「子」で44.4％でした。

あくまでも介護というシーンにおいてではあるものの、「子どもには頼れない」「子どもには頼りたくない」という人が多いようです。

しかし、「経済的に困窮したとき」と限定するとどうでしょう。総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、高齢者夫婦の場合、平均月3万〜4万円ほど赤字になるとされています。

足りない分は貯蓄で賄う必要がありますが、もし今のようにインフレが続いたら……想定以上に貯蓄の取り崩しが多くなり、老後資金が枯渇することも考えられます。そうなると、多くの場合、頼れるのは「子ども」となるでしょう。

法律上、親子（直系血族）は互いに扶養する義務があります（民法877条）。しかし、これは多くの場合、扶養する側に余力がある範囲で、相手が最低限の生活（自活）ができるように援助する「生活扶助義務」と解されています。親が期待するような「裕福な老後」を保障するものではありません。

健一さん夫婦の事例のように、子どもが「婿養子」になることは法的に親子の縁を切るものではありませんが、物理的・心理的な距離が生まれ、親が期待していたようなサポートが得られにくくなる可能性は十分に考えられます。

「教育は、子どもの将来のための投資」であることは間違いありません。しかし、その「リターン」を自分たちの老後の安泰という形で期待することは、価値観が多様化し、個人の生き方が尊重される現代においては、見直す必要があるのかもしれません。

