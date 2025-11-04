日経平均は914.14円安の「51,497.20円」で取引終了…市場が警戒した「10月の過熱感」【11月4日の国内株式市場概況】

2025年11月4日（火）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

11月4日の日経平均株価は小幅安で寄り付くと、その後は一時上昇に転じる場面がみられるなど、方向感に乏しい展開で前場を終えました。ただ、後場に入ると相場は売り優勢に転じ、日経平均株価は引けにかけて下げ幅を拡大、前営業日の高値引けから一転、前日比914.14円安の51,497.20円で安値引けとなっています。なお、日経平均株価は10月の1ヵ月間で7,478円上昇しました。これは月間の上げ幅として過去最大であり、市場では過熱感を警戒する売りも出やすかったとみられています。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが114銘柄、値下がりが109銘柄、変わらずが2銘柄。

日経平均株価の寄与度下位は、ソフトバンクグループ〈9984〉、アドバンテスト〈6857〉、ファーストリテイリング〈9983〉、TDK〈6762〉、リクルートホールディングス〈6098〉となり日経平均を押し下げた一方、寄与度上位は、東京エレクトロン〈8035〉、ファナック〈6954〉、レーザーテック〈6920〉、ネクソン〈3659〉、アステラス製薬〈4503〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は30億5,700万株、売買代金は8兆7,044.55億円となり、前日と比べて増加。

業種別では、空運業、ガラス・土石製品、石油・石炭製品、ゴム製品、非鉄金属などが上昇した一方、海運業、情報・通信、サービス業、小売業、倉庫・運輸関連業などが下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位がブレインパッド〈3655〉で+400円（+23.85%）の2,077円、2位が住友ファーマ〈4506〉で+400円（+23.75%）の2,084.5円、3位が平河ヒューテック〈5821〉で+500円（+21.51%）の2,825円となりました。

一方下落率は、1位がソシオネクスト〈6526〉で−700円（−20.05%）の2,791円、2位がSCREENホールディングス〈7735〉で−1,825円（−12.43%）の12,860円、3位がネクセラファーマ〈4565〉で−93円（−10.38%）の803円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは135銘柄、年初来安値を更新したのは17銘柄でした。