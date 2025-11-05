俳優・志田未来（３２）が、来年１月期のＴＢＳ系ドラマ「未来のムスコ」（火曜、後１０・００）で主演を務めることが４日、分かった。

恋人いない歴１０年の主人公に突然、「未来から来た」息子が現れる物語。日本テレビ系で２００６年に放送されたドラマ「１４才の母〜愛するために 生まれてきた〜」で妊娠した中学生役を演じ、世間に大きな衝撃を与えてから約２０年。今作では新たな母親像を演じることになる。

志田が演じる同名の主人公・未来は定職なし、貯金なし、彼氏なしの崖っぷちのアラサー女性。人生に行き詰まる中で突如、未来を「ママ」と呼び、ママと自分のパパ“まーくん”を仲直りさせるため「未来」からやってきたと語る男の子・颯太が現れ、物語が始まる。突如シングルマザーとなり、“まーくん探し”に明け暮れるという、時を超えた奇想天外なラブストーリーだ。

志田は「自分と同じ名前の役を演じさせていただくことにも運命を感じましたし、この作品の未来を全力で愛してあげたい」と意気込み。同名の人気漫画が原作で「今までにないラブストーリーだなと思います」とその内容のユニークさもアピールした。