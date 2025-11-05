侍ジャパンの井端監督が、神奈川県横須賀市のDeNA2軍施設を金子ヘッドコーチと訪問。相川新監督へあいさつし、来年3月のWBCへの協力を求めた。報道陣に対応した指揮官はワールドシリーズ（WS）を連覇したドジャースの大谷、山本、佐々木の3選手について言及。WBCへの正式出場要請は15、16日の韓国との強化試合（東京ドーム）後になるとの見解を示した。

日本人トリオが活躍したWS連覇に「素晴らしい結果に終わって良かった」と称賛。WBCへ向け、3選手へ今後のアプローチを問われ「春先に会って“シーズンが終わるまではレギュラーシーズンとポストシーズンに集中してくれ。（WBCについては）終わってから”と伝えてある。まずはゆっくり休んでもらい、こちらも強化試合があるので（出場要請などは）その後かと思う」と説明した。

佐々木はポストシーズンでリリーフの適性を示した。指揮官はかねて「向こう（球団）の条件を聞いて」と慎重な姿勢を示しており、出場へは前回大会の大谷やダルビッシュ（パドレス）のように先発、リリーフ両方で起用が可能なのかなど確認する必要もある。

侍ジャパンに欠かせぬ3戦士。大谷はWS3連覇を宣言したが、その前にWBC連覇という大仕事も待つ。（秋村 誠人）