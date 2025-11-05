ROIROM、11月19日に新曲「Dear DIVA」でプレデビュー決定 新アー写も公開
【モデルプレス＝2025/11/05】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム）が、11月19日に新曲「Dear DIVA」にてプレデビューすることが決定。あわせて、新たなアーティスト写真も解禁された。
【写真】涙を流した思い出のレッスン場で踊るROIROM
ROIROMは、国内外のオーディション番組に参加し注目を集める中、2025年5月8日に結成発表。各メディアで大活躍の本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）の2人からなるアイドルデュオ。そんなROIROMが、ビクターエンタテインメントより11月19日に新曲「Dear DIVA」でプレデビューすることを発表し、新たなアーティスト写真も11月5日より公開となった。
ROIROMのプレデビュー楽曲となる「Dear DIVA」はDIVA＝ROIROMのパフォーマンスを初めてみるcHaRm（ROIROMのファンネーム）を想起させる歌詞になっており、彼らに集まる期待と注目の眼差しを、みせかけではない愛へと変えていく様を巧みに表現している。サウンドはピアノやガットギターを軸に構成。懐かしい雰囲気と癖になるメロディーラインを堪能することができる楽曲となっている。なお、11月1日よりROIROMオフィシャルYouTubeチャンネルも立ち上がり、現在はプレデビュー発表を行った様子が公開中となっている。今後も「Dear DIVA」のミュージックビデオはもちろんのこと、様々なコンテンツがアップ予定となっている。
さらに、8日22時より放送の日本テレビ系「with MUSIC」では、「Dear DIVA」を初披露。11月23日には、ROIROM初のショーケース「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜」が有明アリーナにて開催される。（modelpress編集部）
・2025年11月19日リリース
・Pre-Debut Digital Single「Dear DIVA」
【時間】
昼公演 開場14：00／開演15：00
夜公演 開場18：00／開演19：00
【会場】有明アリーナ
