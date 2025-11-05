巨人・岸田行倫捕手（２９）が４日、侍ジャパンへ“行ってきます弾”で自身の秋季キャンプを締めくくった。フリー打撃の最終スイングで、左中間へ推定１１５メートルのビッグアーチ。３本のサク越えで６日から宮崎で始まる侍の強化合宿へ弾みをつけた。パンチ力を備えた打力を武器に、来年３月ＷＢＣの正捕手争いに挑む。

快音で好調ぶりを証明した。フリー打撃のラスト２２スイング目。岸田が振り抜いた打球が、左中間最深部のフェンスを悠々と越えていった。１５、１６日の侍ジャパン強化試合・韓国戦（東京Ｄ）のメンバーに選出され、今キャンプの調整は一任されても「まだまだちゃんとやらないといけない」とチームに同行してフルメニューを消化。「守備も打撃も時間を長く取って、数多く振り込みもできました」と万全の状態を整えた。

２６年ＷＢＣメンバー入りへ、貴重なアピール機会となる２試合だ。４人の捕手陣で最年少と経験値は劣る一方、打撃３部門は全てトップの数字をマークしている。「バッティングも持ち味だと思っている。しっかり全ての面でアピールしたい」。得点圏打率３割５分９厘と勝負強さを兼ねた自慢の打力で、し烈な正捕手争いを勝ち抜いていく。

５日に宮崎入りする予定。３月の強化試合で侍ジャパントップチームに初選出され「『もう１回このユニホームを着てプレーしたい』という気持ちが強くなった。これからも選んでいただきたい、しっかり自分で（メンバー入りを）つかまないといけないと思う」。巨人で欠かせない存在となった背番号２７が、日本代表の扇の要まで上り詰める。（内田 拓希）