平成に大ヒットしたシンガー・ソングライターの姿にネットは騒然となった。

３日放送のＴＢＳ系特番「テレビ×ミセス」で、ロックバンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」とコラボレーションした、歌手の大塚愛（４３）。２００５年の大ヒット曲「プラネタリウム」を一夜限りでコラボ歌唱した。

番組を見たネットは「大塚愛４３歳とかガチか…綺麗すぎやろ」「４３歳に見えなさすぎる件」と、４３歳になった大塚のキュートな姿に衝撃。「テレビミセスで大塚愛のプラネタリウムやってて『２００５年！？』ってなって、大塚愛が『４３歳』でびっくりしてる」「大塚愛さん何歳かと思ったら４３歳…マジかよ……全然見えない…」「あのビジュで４３歳なの嘘やん」「時空歪んだ？」「どういうことやねんｗ３０代前半に見える」と驚きが止まらなかった。

大塚は「さくらんぼ」（２００３年）、「プラネタリウム」（０５年）などヒット曲多数。私生活では１１年３月に長女出産を報告している。近年はイラストレーターや絵本作家としても活動し、２０１９年から本格的に油絵を開始。ほかにも書道やフラワーアレンジメントなどにも精力的に取り組んでいる。昨夏には自身初となる個展を開催し、自身の楽曲をテーマに描き下ろした油絵や書道などの作品を出展した。