ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡°éÀ®¡¦ÅèÂ¼¤Ë´üÂÔ¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¾å²ó¤ë¡×¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡Öºå¿À½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£´Æü¡¢°Â·Ý¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬£´Æü¡¢¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£°éÀ®¤ÎÅèÂ¼ÎÛ»ÎÏ¯Êá¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¾å²ó¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÝµåÃÄ¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤À¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶Éô²°¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
¡¡¡ÝÊ¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤È¤âÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤â²ñÏÃ¤ò¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µîÇ¯¤Ê¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯Æþ¤é¤Ê¤¤Åê¼ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢²¿¤À¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òºî¤ëÁÈ¿¥¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡ÊÂ³¤±¤Æ¡Ë
¡¡¡Öº£Ä«´Ý¤â£±Ç¯´Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ñÌÚ¤âºÇ¸å¤Ë£±·³¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£ÌçÊÌ¡¢ÉÙÅÄ¤âºÇ½é£±·³¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ë¡×
¡¡¡Ý¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÁª¼ê¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¡ÝÅèÂ¼¤ò¸«¤Æ¡£
¡¡¡ÖÈó¾ï¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤éÍè¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¹â¤¤¡£»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¾å²ó¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÂÇ·â¤â´Þ¤á¤Æ¡£½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×