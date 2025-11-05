

写真：代表撮影／ロイター／アフロ

【グラフを見る】日本経済はスタグフレーションの様相を呈している

少なくとも当面の間は、政治において人柄が大きな意味を持つものだ。それこそが高市早苗氏の初期の支持率に「ハネムーン期間」をもたらしている。しかし、人柄をもってしても、自由民主党（LDP）が有権者の要求や意見から乖離しているという事実は克服できない。

私は今年1月、ある自民党幹部に「衆議院で自民党が過半数を失ったことで、有権者はどのようなメッセージを送ったと思いますか」と尋ねた。

返答は衝撃的だった。彼は傲慢にも「メッセージなどなかった。有権者は単に選挙資金スキャンダルに苛立っていただけで、それもすぐに収まる。次の参議院選挙では勝利するだろう」と言い放ったのだ。

自民党の右派は依然として現実を認めず、党が過半数を失ったのは石破茂氏のせいだと主張し続けている。だが、それとは裏腹に、朝日新聞の世論調査では81％が自民党全体の問題のために党が敗北したと答えている。

高市氏もまた、有権者はアベノミクスを好意的に思い返していると自己暗示をかけているのかもしれないが、実のところ、2021年の時事通信の世論調査では、当時の岸田首相にアベノミクス継続を望む声はわずか15％だった。

サナエノミクスの非現実性

過去7年間で6年間は物価が賃金を上回り、有権者の73％が政府の最優先事項をインフレ対策とすることを望んでいる。にもかかわらず、高市首相は、インフレを抑制したり実質賃金を上げたりする計画を提示するのを拒否した唯一の自民党総裁候補だった。

それどころか、高市首相は日本銀行（BOJ）に「デフレが終わったと結論付けて（利上げという）警戒を緩めるのは時期尚早だ」と警告した。さらに、食料品やエネルギー価格を高騰させる主因となっている円安までも支持している。

高市氏は賃金計画の策定も「民間企業が決めること」との理由で拒否した。安倍晋三氏を含む歴代の首相とは異なり、最低賃金の引き上げ目標も提示しなかった。

また、消費税の引き下げも一切を排除した。たとえ食料品を対象とした一時的なものであっても、認めなかった。しかし、野党による減税案は、過去2回の選挙で野党が自民党に勝利した重要な理由の一つだった。

もっとも、高市首相は国会での施政方針演説で、非課税となる所得税の最低課税ラインを103万円から160万円に引き上げると公約した。これを実際に国会で推し進めるかどうかは、まだ明らかになっていない。

既得権益とエネルギーの幻想

一部のコメンテーターは、高市首相を真剣な政策通、あるいは聡明な人物と呼んでいる。しかし、私にはドナルド・トランプ氏を彷彿とさせる非現実の世界に迷い込んでいるように思える。高市首相は、さまざまな既得権益団体の要求に応えることを正当化する神話を振りかざすのだ。

エネルギーに対する方針を見てみよう。高市首相は安全保障のため、日本のエネルギー自給率を100％にすると誓っている。それなのに、石炭火力発電所や天然ガス火力発電所の継続的な利用を支持している。石炭や天然ガスがどこから来ると思っているのだろうか。

高市首相は、太陽光発電への支援も削減する計画だ。高市首相は「我々の美しい国土を外国製のソーラーパネルでさらに覆うことに反対だ」と声高に主張している。

さらに、原子炉が18〜24カ月ごとにウラン輸入を必要とするにもかかわらず、原子力エネルギーの増強を望んでいる。そして、最大の幻想は、2030年代までに核融合発電が商業的に実現可能になるというものだ。大きな進展があったとはいえ、ほとんどの専門家は、核融合が商業的な現実となるのは少なくともさらに30年後だと見ている。

高市首相が円安を支持する理由については、「自動車産業とその関連産業を、いかなる犠牲を払ってでも守る」という高市首相の宣言と関連があると見られる。これには、おそらく消費者物価の上昇という犠牲が伴うだろう。

高市首相は、アベノミクスの復活に向けたキャンペーンにも同様の非現実性を持ち込んでいる。高市首相は、安倍元首相の金融緩和という「第一の矢」で、これまでの十年間の敵であるデフレの克服という戦いを挑もうとしている。

しかし、今日の敵はデフレではなく、スタグフレーションだ。これは、消費支出とGDPの停滞にインフレが組み合わさった現象だ。

スタグフレーションはジレンマを生む。なぜなら、高金利でインフレに対処しようとすれば、低金利で停滞した経済を刺激することが難しくなるからだ。オックスフォード・エコノミクスの日本分析責任者である永井滋人氏は、「ほとんどの人が、元々のアベノミクスはもはや機能しないと理解している」とコメントした。





疑問視される「高圧経済」論

同様に、高市首相は安倍元首相の「第二の矢」である財政出動を魔法の特効薬と見ている。高市首相は、多額の政府支出によって生み出される「高圧経済」が賃金を引き上げると主張する。

本当にそうだろうか？ 長年にわたるこれほど多くの財政・金融刺激策にもかかわらず、労働時間あたりの生産高は伸びた。それなのに、なぜ実質賃金は1995年の水準より高くならないのだろうか。





さらに、高市首相は円安を擁護しつつ、それが高物価の主要な原因の一つであることを否定している。実際、21年以降の物価上昇の80％は、輸入依存度の高い食料品とエネルギーのカテゴリーからもたらされている。

それでも、高市首相の主要なアドバイザーの一人であるクレディ・アグリコルのチーフエコノミスト、会田卓司氏は、円安は経済に良いと断言している。「円安は悪いという敗北主義的な考え方になってしまっているが、それは大きな間違いだ。1ドル140円から150円台になれば、国内でのモノづくりが成り立つ。この為替水準は設備投資サイクルを押し上げる助けとなり、対米関税に対する緩衝材にもなる」と主張する。

これは、円安を誘導すれば、結果として輸出が急増し、それが投資の増加と賃金の上昇に波及するという、失敗に終わったアベノミクスの政策だ。高市首相が首相になって以来、円は対ドルで154円前後まで下落している。

最後に、高市首相は低金利と大規模な財政赤字を両立できると考えている。しかし実際には、赤字の拡大はインフレを悪化させ、日銀に利上げ圧力をかけることになるだろう。

日本の最大の問題は生活水準の停滞だ。高市首相が解決策を提示しないだけでなく、人々が問題視していること（高い物価）が実際には問題ではないと主張するようなことがあれば、高市首相の支持率が長く高水準を保つのは難しいだろう。

高市首相の「第三の矢」 vs. 安倍元首相の「第三の矢」

2021年の最初の総理の座への挑戦の際、高市首相は安倍元首相との間で興味深い違いを明確にした。

安倍氏が「第三の矢」として目指したのは、「民間の活力を引き出す成長戦略」だったのと対照的に、高市首相が狙いを定めているのは、主要な技術や産業に対する「大胆な危機管理投資と成長投資」だ。高市首相は、官民連携を通じて、政府が各分野に資金を注ぎ込むことを望んでいる。

日本の産業政策は、高度成長期における自動車やエレクトロニクスのように、市場の発展を加速させたときに最も成功してきた。一方、国家が民間部門の代替を試みた場合、産業政策は繰り返し失敗している。

例えば、第5世代コンピューター、ウラン再処理、原子力発電の高速増殖炉、そして高市首相が個人的に推進する国費で賄われるラピダスのような取り組みだ。

ラピダスの目標は、2027年までに量産型の2ナノメートル半導体を生産し、他国を追い越すことだ。政府はこの取り組みに4兆円超を注ぎ込んでいるが、専門家はこれが採算に乗るかどうかを疑問視している。

高市首相のターゲットは人工知能、半導体、核融合など広範囲にわたる。しかし、それはさらに踏み込んで、「すべての製造業が国内で適切に製品を生産できることを確実にすることが、経済安全保障の絶対的な基盤だ」という準鎖国的な見解にまで及んでいる。

安倍元首相が特定の部門で保護主義やテクノナショナリズムに携わったのは事実だ。しかし、歴史認識問題を除けば、経済・安全保障政策においては国際主義者だった。

環太平洋パートナーシップ（TPP）はその典型的な例だ。農業保護主義が日米間の合意を大きく遅らせたのは事実だ。しかし、ドナルド・トランプ氏がTPPから離脱した際、安倍元首相はTPPを存続させるために行動した。

また、安倍元首相は外国人労働者の増加も主導した。高市首相はこの点については、トランプ的なレトリックを用いて移民や観光客について語り、後退の姿勢を見せている。

高市首相は安倍元首相のような影響力を欠いている

安倍晋三氏は党内を掌握した王だったが、高市早苗氏はそうではない。

1年前、高市氏は消費税の一時的な引き下げは検討に値するアイデアだと述べていた。しかし、首相に就任して以来、高市首相は麻生太郎氏を自民党副総裁、鈴木俊一氏を自民党幹事長といった財政タカ派の重鎮を要職に任命した。その後、高市首相は減税を排除した。

高市首相はまた、トランプ氏が石破氏に押し付けた関税・投資協定の一部を再交渉するという発言も撤回した。テレビ討論会で、高市首相は協定に不平等な要素があると述べた唯一の候補者だった。しかし、今、高市首相は「日米が合意したことを覆すことはしない」と述べている。

さらに、その不平等な協定をトランプ氏と交渉し、MAGA帽の写真で悪名高くなった赤澤亮正氏を新しい経済産業大臣に任命したのだ。

しかし、財政タカ派も容易にその意思を押し通すことはできない。日本が財政赤字を抱えているのは、政治家がバラマキを好むからという理由だけではない。

家計所得がこれほど停滞しているため、政府が経済を維持するための「最後の買い手」にならざるを得ないことが主な原因だ。過去10年間で、政府支出はGDP成長の半分を占めていた。

現実は、困難な政策ジレンマを生み出している。高市首相がこれらをいかに乗りこなすかが、高市首相のハネムーン期間がどれだけ続くかを決定づけることになるだろう。

（リチャード・カッツ ： 東洋経済 特約記者（在ニューヨーク））