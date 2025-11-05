ROIROM新曲「Dear DIVA」でプレデビュー決定
ROIROMが、ビクターエンタテインメントより11月19日に新曲「Dear DIVA」でプレデビューすることを発表。新アーティスト写真も公開された。
■公式YouTubeでプレデビュー発表の様子を公開
国内外のオーディション番組に参加し多くの注目を集めるなか、2025年5月8日に結成を発表し、各メディアで大活躍の本多大夢と浜川路己のふたりからなるアイドルデュオ、ROIROM。
プレデビュー楽曲となる「Dear DIVA」は、DIVA＝ROIROMのパフォーマンスを初めてみるcHaRm（ROIROMのファンネーム）を想起させる歌詞になっており、彼らに集まる期待と注目の眼差しを、みせかけではない愛へと変えていく様を巧みに表現している。
サウンドはピアノやガットギターを軸に構成、懐かしい雰囲気と癖になるメロディラインが印象的な楽曲に仕上がっている。
なお、11月1日よりROIROMオフィシャルYouTubeチャンネルも立ち上がり、現在はプレデビュー発表を行った様子が公開中。今後も「Dear DIVA」MVはもちろんのこと、様々なコンテンツがアップされる予定だ。
さらに、Apple Music、Spotify、Amazon MusicではROIROMのアーティストページがオープン。フォローキャンペーンもスタートしている。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。
また、ROIROM初のショーケース『ROIROM debut showcase～dear cHaRm～』が、有明アリーナにて11月23日に開催される。夜公演のチケットはすでにソールドアウト、昼公演はチケット残りわずかとなっている。
さらに、11月8日22時より放送の日本テレビ系『with MUSIC』にて「Dear DIVA」を初披露する。
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Dear DIVA」
■関連リンク
ROIROM OFFICIAL YouTube
ROIROM OFFICIAL SITE
https://roirom.com