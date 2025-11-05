◇欧州CL1次リーグ第4節 アーセナル3ー0スラビア・プラハ（2025年11月4日 プラハ）

サッカーの欧州CL1次リーグ第4節は4日、各地で行われ、アーセナル（イングランド）が敵地スラビア・プラハ（チェコ）戦に勝利。無傷の開幕4連勝を飾った。MFマックス・ダウマンが「15歳308日」で欧州CL史上最年少出場記録を更新した。一方、スラビア・プラハのDF橋岡大樹は後半29分から途中出場。アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）のMF堂安律は0ー0の引き分けに終わった敵地ナポリ（イタリア）戦でベンチ入りするも移籍後初の公式戦出番なしとなった。

アーセナルは前半32分、FWサカのPKにより先制。後半にもMFメリーノが2得点を決めるなど3ー0の快勝。公式戦10連勝を飾り、この日もクリーンシートを達成。欧州CL4戦全て完封勝利と好調をキープした。

さらに3点リードの後半28分には15歳のMFダウマンが途中出場。ドルトムントFWユスファ・ムココ（16歳18日）を抜いて「15歳308日」という欧州CL史上最年少出場記録を更新した。

一方、スラビア・プラハのDF橋岡は後半途中出場するも完敗。2敗目を喫し、勝ち点2から伸ばすことが出来なかった。

また、EフランクフルトのMF堂安は移籍後初の公式戦出番なし。試合は0ー0の引き分けに終わり、1勝1分け2敗の勝ち点4とした。