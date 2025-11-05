»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬ºÆ¤Ó¡ÈÊì¡É¤Ë¡ª¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¡×¤«¤é20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡¢ÍèÇ¯1·î´üTBS¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¼ç±é
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê32¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î´ü¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2006Ç¯¡Ë¤ÇÊìÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤«¤é20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËºÆ¤ÓÊì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤ÏÌ¡²è¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡£»Å»ö¤âÈà»á¤â¤Ê¤·¤Î³³¤Ã±ï¥¢¥é¥µ¡¼¼ç¿Í¸ø¤Î¸µ¤ËàÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³á¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎøÊª¸ì¡£ÃË¤Î»Ò¤Ï¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤È¼ç¿Í¸ø¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÍÁ³Êì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬»Ò°é¤Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤â¡ÖÌ¤Íè¡×¤Ç¡¢»ÖÅÄ¤Ï¡ÖÆ±¤¸Ì¾Á°¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¾Íè¤ÎÌ´¤äÎø°¦¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö¤½¤Î¼å¤µ¤È¶¯¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£