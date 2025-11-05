ジーンズの似合う著名人に贈られる「第４２回ベストジーニスト２０２５」発表会が４日、都内で行われ、ＳＮＳ調査でランダムに選ばれた１０〜５０代の５０００人の投票によって決まる一般選出部門で、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・目黒蓮（２８）と、俳優・今田美桜（２８）が選出された。目黒は２年連続での受賞で、今田は初受賞。今田は映像での参加となった。

目黒は、ゆったりとしたシルエットのパンツにデニムのジャケットで登場。コーディネートのポイントについて「昨日の夜、家に帰って、どのシャツにしようかなと家のクローゼットを見ながら考えました」と語り「後ろもかわいいんですよ」とその場でくるりと回転。続けて「今は２８歳。これから年を重ねていけば大人な渋みのあるコーディネートができると思うが、逆に今できる遊び心というか、ダボッとしたコーディネートもできるのかなって」と笑った。

初受賞となった昨年以降、多くの撮影現場でも祝福された。目黒自身もジーンズ愛が増し「１年の３５０日くらい、何かしらのジーンズを穿いていたかな。もっと自分がジーンズが好きになるきっかけになった。さらに愛が深まるような気がします」と胸を張った。

一般選出部門で３度受賞すると殿堂入りとなる。式典前の段階では周囲への報告を控えており「家のわんちゃんに伝えました。喜んでくれました」と笑顔。昨年度も最初に受賞のよろこびを伝えたのは愛犬だったことから「来年もわんちゃんに報告できるように頑張ります」と意気込んだ。