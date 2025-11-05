今季取得した海外ＦＡ権を行使せずに残留を決めた阪神・岩貞祐太投手（３４）が４日、決断経緯を説明した。「タイガースでもう一度、日本一になりたいという気持ちが一番強かったです。しっかりオフも準備して、藤川監督をもう一度、胴上げしたいと思います」と決意表明。来季へ向けて単年契約を結ぶ見込みで「来年３５歳を迎えますけど、昨年オフとは全く違う目標、キャリアハイを掲げてやりたい」と意欲を示した。

藤川監督に電話で残留報告したところ「プレーヤーとしてはもちろん、ベテランとして若手の見本となるような、そういうところを期待してる」と激励を受けたという。２９試合登板で３勝１敗４ホールド、防御率２・１２の今季について「開幕前に『今年ダメならば』と臨んで、自分が思い描いてた一番悪いシナリオよりはいいシーズン」と総括した。

ただ、日本シリーズ第２戦では２番手で粘りきれず、山川に３ランを浴びて早々に勝負を決められた。「このオフ、厳しい練習を課していく中で、あの登板は忘れることはできない」。胸に刻まれた悔しさを発奮材料に、１３年目に備える。