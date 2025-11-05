多党化が進み、野党の責任は増している。

にもかかわらず、野党第１党を率いる党首の主張が消費減税要求と、社会保障制度改革の先送りだったことは物足りない。

対する政府側も、具体策に乏しい答弁に終始した。中長期的な視点に立った経済政策や制度改革について論じ合ってもらいたい。

高市首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が始まった。６月下旬の通常国会閉会から、約４か月半ぶりの本格的な論戦だ。

立憲民主党の野田代表は「食料品の高騰が家計を直撃している」と述べ、物価高対策として飲食料品の消費税率を最長で２年間、ゼロにするよう求めた。

首相は、消費税率を引き下げる場合、事業者によるレジの改修などに一定の準備期間がかかるとして、慎重な考えを示した。

消費税は年金や医療、介護など社会保障制度の維持に欠かせない安定財源である。民主党政権時代、首相として増税に道筋を付けた野田氏も、その重要性は分かっているはずだ。今になって減税を主張するのは理解に苦しむ。

政府は昨年末、医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える高額療養費制度について、患者負担の上限を段階的に引き上げる改革案をまとめている。

代表質問で、患者負担を引き上げる必要はない、と訴えた野田氏に対し、首相は「負担が過度なものにならないよう、検討を丁寧に進める」と述べるにとどめた。

政府が高額療養費制度を見直そうとしているのは、医療費を抑制する狙いからだ。

政府案には、一定の所得がある人のうち、２年後に現行の負担額よりも７割増となるケースが含まれていた。大幅な負担増に患者団体などが反発したため、政府は結論を先送りしている。

医療費は年々増えており、見直しは避けられまい。だとしても７割増は乱暴ではないか。政府は幅広い理解が得られるよう、早急に再検討し、結論を出すべきだ。

野田氏は外交・安全保障政策について、「日米同盟は基軸だ」と述べる一方、防衛費の増額には慎重な考えを示した。

立民は、限定的な集団的自衛権の行使を認めた安保関連法について「違憲部分を廃止する」という立場だ。これを踏襲するのか。

日本周辺の安保環境の悪化を踏まえれば、防衛費の増額は不可欠だ。加えて安保関連法をいまだに違憲だと主張しているなら、党の見識を疑いたくなる。