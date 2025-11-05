不登校の児童生徒が１２年連続で増加した。

学校から遠ざかっている子供たちを孤立させず、いつでも戻れる環境を整えることが大切だ。

病気や経済的な理由を除いて学校を年３０日以上欠席した不登校の小中学生は２０２４年度、過去最多の３５万３９７０人に上った。全児童生徒の３・９％にあたり、２６人に１人という計算となる。

理由は「学校生活にやる気が出ない」「生活リズムの不調」が多かった。背景には、学校以外での多様な学びを認めた教育機会確保法が１７年に施行され、無理に学校に行かなくてもいいという認識が社会に浸透したことがある。

コロナ禍の一斉休校が意識の変化や生活の乱れにつながった面も否定できないだろう。

不登校は毎年約５万人も増え続ける状況だったが、今回は７０００人台の増加にとどまった。教室に入りづらい子供が別室で学べる「校内教育支援センター」の設置が広がりつつあり、こうした対策が奏功したとみられる。

不登校への対応を熟知している教員を支援センターに配置するなど、学校に行きやすい環境作りをさらに進めてほしい。

気がかりなのは、学校の内外で専門的な相談・指導を受けられていない不登校の子供が、全体の４割近くに上ることだ。２３年度より１３００人以上増えた。

心理学の専門家や元教員による家庭訪問の結果、登校できるようになったケースは少なくない。民間のフリースクールとも連携を深めるなどして、子供を孤立させないようにすることが重要だ。

学校では、様々な人と触れ合うことで協調性や社会性が育まれる。不登校経験者の４割が「学校に行けば良かった」と後悔しているとする調査結果もある。

長く欠席すると、友達の輪に入れず、授業にも遅れて、さらに足が遠のきかねない。学校は子供の状態を丁寧に把握し、登校できそうな場合は、適切なタイミングで復帰させることが大切だろう。

小学校低学年で不登校の児童が増えるなど、低年齢化が進む。９０日以上欠席した子供が全体の５割以上を占め、長期化も著しい。

このため、家で過ごす子供を支える親への配慮も必要となる。

保護者３７６人を対象としたＮＰＯ法人の調査では、全体の１８％が仕事先から退職を余儀なくされていた。国や企業は、不登校を理由とした親の休職や時短勤務を認めるなど、仕事と子供のケアの両立を支援すべきではないか。