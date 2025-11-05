［人口危機］＜５＞

１０月２５日夕、大学生と福井県の企業などとの交流会が東京都内で開かれた。

建設会社や銀行の担当者らが仕事のやりがいや展望などを語った。同県出身で東京科学大１年の女子学生（１９）は「グローバルな企業が福井にもあると知り、見方が変わった」と話した。

県の担当者は「人口減は地域の担い手不足やコミュニティーの衰退につながる。学生のＵターン就職促進など、各種施策により食い止めたい」としている。

地方から東京へ若年世代が流出し、人口減に拍車がかかる。東京都では２０２４年、転入者が転出者を上回る「転入超過」が約７万９０００人に上った。転入者の６割近くが１５〜２９歳で、進学や就職による移動の実態が見てとれる。転入超過はほかに神奈川、埼玉、大阪など６府県で、残りの４０道府県は「転出超過」だ。

東京一極集中の是正のため、政府は本社を地方に移す企業の法人税減税や東京２３区の大学の定員増規制などを進めてきた。高市首相は所信表明演説で「地方に大規模な投資を呼び込み、地域ごとに産業クラスターを戦略的に形成する」と述べた。企業や研究機関などの集積地を各地に設け、雇用を創出するというものだ。

若者の流出を防ぐには、子育て環境や雇用などで魅力を高める必要がある。

千葉県流山市のつくばエクスプレス・流山おおたかの森駅前にあるビルの一角。「送迎保育ステーション」に、都心への通勤者らが子供を迎えに訪れる。

ステーションは０７年に開設され、市内２駅近くから約６０か所の保育所などへ子供をバスで送迎する中継所の役割を担う。利用料は１日１００円、１か月２０００円だ。会社員女性（３２）は夫と交代で次男（３）を送り迎えしており、「職場への行き帰りにできるのが便利で助かる」と喜ぶ。地方でも参考になる施策だ。

市は保育所の拡充や保育士の処遇改善も進めた。人口増加率は２１年まで６年連続で全国の市でトップだった。井崎義治市長（７１）は「教育の質向上にも努め、若者に選ばれる街にしたい」と意気込む。

若い女性にとって、地方でのキャリア形成や男女間の賃金格差も不安材料になる。格差が大きい地域では平均勤続年数の男女差が大きく、管理職に占める女性の割合が低い傾向にある。

福岡県大刀洗（たちあらい）町は女性職員の割合が高い。再任用を含む正規職員約１００人の半数、管理職１６人中７人が女性だ。女性職員を中心に、未就学児への食育や、町産の枝豆をＰＲする収穫祭などの事業を企画してきた。

入江由香理・住民課長（５０）は「女性管理職の先輩が多く安心感があった。会議も意見を出しやすい雰囲気がある」と話す。

若者の地域定着を狙いとする教育もある。長野県飯田市の飯田ＯＩＤＥ長姫高校では１２年から「地域人教育」と呼ぶ授業を実施する。

商業科の生徒が地域に出て課題と向き合い、解決策を探る。商店主らの声に耳を傾け、地域の催しの運営や商品開発に携わるほか、就業体験で地元企業を知る。原真由美教諭（４５）は「郷土愛を持ち続け、地域で活躍してくれたらうれしい」と期待する。