凍結口座に不当な強制執行をかけて現金を詐取したとして、コンサルティング会社「スタッシュキャッシュ」（東京都渋谷区）の代表ら４人が逮捕された事件で、別会社の口座からも同様の手口で約１７４５万円を引き出したとして、警視庁はこのうち３人を詐欺と公正証書原本不実記載・同行使などの容疑で５日にも再逮捕する方針を固めた。

再逮捕されるのは、スタッシュ社代表の男（７３）、システム関連会社「リクルタス」元代表で中国籍の男（３７）、運送会社「カネコ国際運輸合同会社」元代表の女（４５）の３被告。スタッシュ社の実質的経営者の男の被告（６２）については、週内にも同容疑で再逮捕する方針だ。

捜査関係者によると、３人は昨年９〜１０月、都内の公証役場で、女が代表だったビルメンテナンス会社「合同会社ＤＴ」（八王子市）に、スタッシュ社から２０００万円の貸付金があるとする虚偽の内容の公正証書を作成。ＤＴ社名義の凍結口座の強制執行を東京地裁立川支部に申し立て、銀行から口座の残金約１７４５万円をだまし取るなどした疑いがある。

口座には犯罪収益の入金があり、昨年８月、銀行側が凍結していた。女は同月に同社代表に就任し、公正証書作成後の昨年１０月に退任していたという。同庁は現金を引き出す目的で代表に就いたとみている。

４人は７月以降、凍結口座から同様に現金を詐取したとして、詐欺容疑などで逮捕、起訴されている。