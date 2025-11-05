ROIROM½é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ø¡Ö10000%¤Î»×¤¤¡×¸ì¤ë
º£Ç¯5·î¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡¢ROIROM¤¬¡¢19Æü¤Ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖDear DIVA¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬4Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£23Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤â¹Ô¤¦¡£Ì´¸«¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¡Ö10000¡ó¤Î»×¤¤¤ÇÎ×¤à¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
ROIROM¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤étimelesz¤¬³«ºÅ¤·¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ËÜÂ¿ÂçÌ´¡Ê25¡Ë¡¢ÉÍÀîÏ©¸Ê¡Ê19¡Ë¤¬º£Ç¯5·î¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£È¯É½¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢°ÊÍè³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ëÀ®¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¡¢ÂÔË¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
ËÜÂ¿¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ò½é¤á¤Æ½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£²»³Ú¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òcHaRm¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£ÉÍÀî¤Ï¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÃ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â´Þ¤á¤Æ¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡ÖDear DIVA¡×¤Ï¡¢2¿Í¤Î²Î¾§ÎÏ¡¢¥À¥ó¥¹ÎÏ¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¥À¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ê³Ú¶Ê¡£¡È¥Í¥ª¥í¥¤¥ä¥ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä¥«¥Ã¥È¥®¥¿¡¼¤¬¾ðÇ®Åª¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¤À¡£ºî¶Ê²ÈÃæÂ¼ÂÙÊå»á¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼TomoLow»á¤¬ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£¥Õ¥¡¥ó¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î°¦¤òÀÀ¤¦ÎÏ¶¯¤¤²Î»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÍÀî¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¶Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¹¤´¤¯½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÃæ¤Ë²û¤«¤·¤µ¤äÍ«¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¤â¡×¤È¾Ð´é¡£ËÜÂ¿¤Ï¡ÖÇ®¤¤Îø¤Î¶Ê¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
3Ç¯Á°¤ËÃæ¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿¡£Â¿¿Í¿ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÍðÎ©¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂ¿¤Ï¡ÖÏ©¸Ê¤¬Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤ËÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÉÍÀî¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸þ¤±¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÂçÌ´¤¯¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿¡£¤³¤Î2¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤ÇcHaRm¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡£100¡ó°Ê¾å¡¢10000¡ó¤Î»×¤¤¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÇßÅÄ·Ã»Ò¡Û
¢¡¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡23Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÊÃëÌë2¸ø±é¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÖDear DIVA¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉÍÀî¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤â¶ÊÄ´¤¬¤«¤Ö¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¡¢¼·ÊÑ²½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£cHaRm¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¡£ËÜÂ¿¤â¡Ö½é¤á¤ÆcHaRm¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢1¿Í1¿Í¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÂÐÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡ÚROIROM¡Ê¥í¥¤¥í¥à¡Ë¡Û¢¡ËÜÂ¿ÂçÌ´¡Ê¤Û¤ó¤À¡¦¤Ò¤í¤à¡Ë00Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£175¥»¥ó¥Á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¢¡ÉÍÀîÏ©¸Ê¡Ê¤Ï¤Þ¤¬¤ï¡¦¤í¤¤¡Ë06Ç¯1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£175¥»¥ó¥Á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¡£