美脚見え狙える「ワイドジーンズ」→【GU】に値下げで売ってた、、！（歓喜）

美脚見えが狙える【GU（ジーユー）】の「ワイドジーンズ」が、値下げされてお求めやすくなっているとの情報をゲット！ さっと穿くだけでコーデがキマるジーンズは、季節を問わず頼れる相棒になる予感。今回はそんなジーンズを、おすすめのスタイリングとともにご紹介します。売り切れる前にぜひチェックしてみて。

リラックス感ときれい見えの美バランス

【GU】「リラックスワイドフレアジーンズNTQ+E」\2,490（税込・セール価格）

裾にかけてフレアを描いたシルエットで美脚が狙えるジーンズ。公式サイトでも「リラックス感のあるワイドシルエット」「脚をスラっと見せてくれる」と紹介されており、見た目も楽ちんさも両立したい大人女性に嬉しいアイテムです。腰やお尻まわりもすっきり設計で、バックシルエットまできれいに見せてくれそう。カラーはブルーとダークグレー、ネイビーの3色で、お値下げ中のこの機会に色違いでゲットしておくのもおすすめです。

視線を惹きつけるメリハリカラーコーデ

ネイビーのワイドジーンズに鮮やかな赤のトップスを合わせた、シンプルなのに印象的なコーデ。脚のラインをまっすぐ見せるワイドフレアのシルエットが濃いネイビーでより際立ち、スタイルアップに一役買っています。色鮮やかなトップスのチョイスはボトムスとのコントラストが美しく、こなれ感のある印象に。さらに袖口から覗く白のレイヤードで抜け感も上乗せされています。さっと主役級コーデを完成させるなら、ぜひトライしてほしいスタイリングです。

シンプルに映えるワントーン

ダークグレーのジーンズをベースに全体をモノトーンでまとめたシックなコーディネート。トップスは落ち感のあるVネックのプルオーバーをチョイスし、抜け感と女性らしさを演出しています。ブラックのレザー調のショルダーバッグとパンプスで引き締めることで、全体に洗練された雰囲気をプラス。シンプルながらも大人の上品さがある、きれいめカジュアルコーデです。

大人の愛されカジュアル

ブルージーンズにふわっとしたカーディガンを合わせたコーディネート。短めな丈感のトップスを合わせることでウエストの位置を高く見せ、脚長効果が期待できます。淡いブラウンのふわふわとしたカーディガンが優しげな印象で、柔らかさをプラスしています。ベージュのポインテッドトゥパンプスを合わせて足元にもきれいめな雰囲気を加えるのが、より大人っぽいきれいめカジュアルを作るコツかも。

writer：タニメグミ