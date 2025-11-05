世界一記念パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。地元ロサンゼルスの放送局レポーター、キルステン・ワトソンさんが大谷翔平投手と真美子夫人のバス上の2ショット写真を公開。夫婦の並びに、日本ファンも反応していた。

ドジャースナインは2階建てのバスに乗り、ロサンゼルス市内を移動。ドジャースタジアムまでの道中、大勢のファンが歓声を送った。大谷も手を振って笑顔。真美子さんにスマートフォンで撮影されるシーンもあった。

そんな中、ワトソンさんは自身のインスタグラムを更新し、優勝パレードの様子を公開。大谷と真美子夫人の2ショットを掲載した。バスの上で真美子夫人が大谷の腕に触れるようにして頬を寄せ合い、仲睦まじい様子を披露しており、真美子夫人の薬指の指輪も目立つ。至近距離からの1枚に、X上の日本のファンからは2人の顔つきが似ているとの声が複数上がった。

「夫婦だから余計に似てますなぁ」

「やっぱり顔似てるよね？特に笑った時の目とか」

「やっぱりこの2人似てるな〜」

「こんなに顔似てる夫婦もいないよねぇ」

「頬を膨らますのもシンクロしてる」

その後、大谷はドジャースタジアムでのセレモニーで全て英語でのスピーチを行った。マイクを握ると「このチームをとても誇りに思う。あなたたちは世界で最高のファン」と話し、大歓声を浴びた。さらに「来年、次のリングを獲る準備はできている」と3連覇に向けた自信のコメントで締めくくり、再びファンから喝采が起こった。



（THE ANSWER編集部）