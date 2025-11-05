女優の志田未来（３２）が来年１月スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「未来のムスコ」（火曜・後１０時）に主演することが４日、分かった。

同名の人気コミックが原作。女優の夢を追いながらもアルバイト生活を送る汐川未来（しおかわ・みらい、志田）の元に突然、自身の息子を名乗る颯太（天野優）が現れる。彼氏のいない未来を「ママ」と呼び、２人で父親捜しが始まる。役名がくしくも自身の名前と同じ未来で「運命を感じましたし、この作品の未来を全力で愛してあげたいです」と意気込む。

志田は２００６年、中学生で妊娠、出産を経験した主人公を演じた「１４才の母」で一躍有名に。自身が当時、実際に中学生だったことも話題を呼んだ。同作から２０年。これまでも何度か母親を演じているが、また母親役で注目されそうだ。

自ら産んで育てる決意をした「１４才―」とは異なり、今作では突然現れた子どもの母親になる展開。「親子の物語でありながら、その息子は未来から来ていたり、パパを捜していたりと、今までにないラブストーリー」と独自性をアピールする。

“今回の母”について「本当にまっすぐでパワーがあって、太陽のような女の子。でも実は将来の夢や恋愛のことなど、いろいろな悩みを抱えている等身大のキャラクターでもある」と分析。撮影を前に「弱さと強さをしっかりと丁寧に演じていきたい」とやる気を見せる。視聴者に向け「未来が颯太と出会うことで少しずつ変化していくその感情や、２人の関係性にも注目して、見守っていただけるとうれしいです」と呼びかけた。

〇…１０年後の未来から激しい雷鳴とともに現れる颯太を演じるのは、５歳の子役・天野優（ゆう）。未来の父を「まーくん」と呼び、父と母の仲直りのために過去に現れる役どころだ。天野は約２００人の応募者からオーディションで選ばれ、自身初の連続ドラマレギュラー出演。これまで、かっぱ寿司、ＡＮＡなどのＣＭに出演したほか、嵐の松本潤が主演を務めた今年７月期のＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」に子ども役で第７、８話にも出演していた。