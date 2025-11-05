侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が４日、ドジャース・大谷、山本、朗希の３投手の来春ＷＢＣ招集について、早ければ今月中旬以降に正式オファーを出す見通しを明かした。

この日、神奈川・横須賀市内のＤｅＮＡ球団施設を訪れて秋季練習中の相川新監督にあいさつした井端監督。ドジャースの２年連続世界一にも触れ「素晴らしい結果で終わって良かったと思います」と笑みを浮かべた。注目されるのは大谷、山本、朗希へオファーを出す時期。２月に渡米してメジャー勢のキャンプを視察した際、ド軍の３人とも対面した。「レギュラーシーズンとポストシーズンに集中してもらって、終わってからということは伝えてある」と各自のプレーに専念するよう要望。現在は全日程を終えているが「まずはゆっくり休んでもらって。こっちも強化試合があるので、その後かなと思っています」と語り、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京Ｄ）を終えてから正式交渉に乗り出すことになりそうだ。

３人とも主砲や主力投手の期待がかかるだけに、招集の成否は連覇を大きく左右する。４月にはドジャース・ロバーツ監督が自チームの選手派遣に前向きな姿勢を示し、大谷も「選んでいただけるなら、それは光栄なこと。そこまでの成績、立場も含めてしっかりとしたものを、まずは今年一年、示していかないといけない」と話していた。その言葉を２年連続世界一で体現。機は熟している。（秋本 正己）