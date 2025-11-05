巨人は４日、今季ＤｅＮＡで野手コーチを務めていた石井琢朗氏（５５）が来季の２軍監督に就任すると発表した。Ｇタウンで行われた秋季キャンプでナインにあいさつした石井新２軍監督は、「巨人軍だけに強人（きょうじん）軍でありたい」と２軍のスローガンを決定。「個々の強さ」「殻を破る」「継承」の３本柱でチーム強化を進め、Ｖ奪回を目指す１軍への戦力供給という使命に向き合う覚悟を示した。

秋の日差しを全身に受けて、スーツ姿の石井２軍監督がナインの前に立った。５年ぶりの巨人復帰となり、Ｇタウンで午後組のメンバーにあいさつ。その後の取材では、「強さというところをイメージするのであれば、巨人軍だけに強人（きょうじん）軍でありたい」と２軍スローガンを決めた。１軍を支える強い２軍であるために、３本柱で強化を進める方針を明かした。

《１》個々の強さ 「求めているのは個々の強さ」とし、打撃であればスイングや打球の強さ、守備なら球際の強さ、加えて精神的な強さも備えた選手育成を目指す。「いま厳しい練習をされていますけど、“強さ”というのを選手に意識付けしていければ」と意欲を示した。

《２》殻を破る 就任にあたり、球団からは「もう一つ殻の破れない選手が多い」と伝えられた。２軍で活躍しても、１軍でブレイクしきれない若手が多いのが、現状の課題だ。そのために必要なことは各選手によって異なるだけに、「個々にある程度見合った（アプローチの）見極めも必要。それは僕一人では分からないので、コーチの方々とコミュニケーションを取りながら」と構想を語った。

《３》継承 今季はＤｅＮＡの野手コーチを務め、外から巨人の２軍を見る立場だった。「桑田（前２軍）監督が、選手に細かいことを指導されていたのが試合の随所に見えていた。そういうものはしっかり継承していきながら、あとはその選手に足りないものをどうやって補っていくか」。良い部分は残しながら、チーム強化に努めていく。

５日から指導に加わるが、２１年以来の巨人復帰とあって数日は選手を観察する時間に充てる予定。自身と同じ遊撃手で、台頭が期待される石塚については「坂本勇人という見本、教材がいますので。チームとして目指すところはおそらく同じ大型遊撃手」とイメージを語り、「そういうところも踏まえながら見ていけたら」と対面を心待ちにした。

阿部監督は「もちろん２軍のことは全てお任せしようかなと思いますし、密に連携を取りながらやっていきたいなという話をさせていただきました」と信頼を寄せた。「１軍が勝つための戦力というところに、どれだけ選手を輩出していけるかが２軍の使命」と石井２軍監督。責任感を胸に、強い組織を作り上げる。（小島 和之）