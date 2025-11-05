阪神・藤川球児監督（４５）が４日、高知・安芸での秋季キャンプに合流し、いきなり「火の玉塾」を開いた。１０月３０日に日本シリーズを終え、ほとんど休みを取らずに超速始動。「指導しているということは、もう少しこうした方がいいということ」。同３１日のオーナー報告会で「右の速球派のリリーフ投手の台頭」を課題に挙げていたなか、有言実行した。

ブルペンに足を運び、メスを入れたのが来季２年目を迎える最速１５７キロ右腕の木下だった。軸足や骨盤の使い方などを助言し、自らプレートに足をかけて実演。捕手を通常より２メートルほど後ろに座らせた投球も促した。「ホームベース上（を通るとき）のボールがまだ、強さが出てきてない。次の春までにどう伸びてくるか」。良くなるためのきっかけを与え、主体的に成長する姿を望んだ。

指導はしたが、若虎全体の練習に取り組む姿勢には目を細めた。「練習の姿が１年前と全く違う。凡事徹底とか没頭をテーマに掲げているだけあって、びっくりするぐらい選手たちが伸びている。タイガース大丈夫ですよ」。球団初のリーグ連覇に挑む監督就任２年目は、納得した形でスタートを切った。（小松 真也）

〇…藤川監督は育成２位入団で来季２年目・嶋村の早期の支配下登録の可能性を示唆した。「もう今の支配下選手と比べても上回るものを持っている。捕手の能力も打撃も含めて。期待して次の春まで見ます。出てくる可能性は高い」。独立リーグ出身で実戦経験も豊富な２２歳は今季２軍で５８試合に出場し、打率２割６分６厘、１本塁打、２２打点。９、１６日には中日と練習試合も実施予定でアピールの場となりそうだ。