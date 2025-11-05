オリックス・若月健矢捕手（３０）が４日、「国際ルール」の体感を心待ちにした。６日から侍ジャパンの強化合宿に参加する司令塔は、強化試合・韓国戦（１５、１６日・東京Ｄ）にて、バッテリー間のサイン交換時に採用されるピッチコムをイメージ。「２５年間くらい指でサインを出していたのが機械になるわけで、時代ですね。いきなり（間違えて）指でサインを出しているかも（笑）」と、最新機器の初体験を楽しみにした。

ＮＰＢでは、捕手が右手で投手にサインを送るのが基本だが、ドジャース・大谷翔平投手（３１）らは自ら球種を伝達。「（捕手が）イヤホンとかをしていますもんね、メジャーリーグって。米国では投手が（サインを）出していて、そういうのも面白い」と、通常とは「逆パターン」のやりとりに興味を示した。また、今回の強化試合ではピッチクロックや拡大ベースも採用。大阪・舞洲で調整したこの日、「盗塁の機会も増えそうなので。スローイングをメインで練習していた」とうなずいた。

巨人・岸田、阪神・坂本、ヤクルト・中村とともに選出。「セ・リーグの捕手が３人いる。また違った考え方も持っていると思うし、（交流が）すごく楽しみ。有意義な期間にしたい」。今秋を“予行演習”とし、来年３月のＷＢＣメンバーに名乗りを挙げる。（南部 俊太）