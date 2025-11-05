ROIROM本多大夢＆浜川路己、プレデビューへ 新アーティスト写真＆楽曲詳細公開
timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集めた本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、ビクターエンタテインメントから19日に新曲「Dear DIVA」でプレデビューする。それに合わせ、新アーティスト写真も公開された。
【写真】「ROIROM」として活動！浜川路己＆本多大夢の個別ショット
プレデビュー楽曲「Dear DIVA」はDIVA＝ROIROMのパフォーマンスを初めてみるcHaRm（ファンネーム）を想起させる歌詞になっており、集まる期待と注目のまなざしを見せかけではない愛へと変えていくさまを巧みに表現している。サウンドはピアノやガットギターを軸に構成。懐かしい雰囲気と癖になるメロディーラインを堪能することができる。8日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00）で初披露し、19日に配信スタートとなる。
11月1日よりROIROMオフィシャルYouTubeチャンネルも立ち上がり、現在はプレデビュー発表を行った様子が公開中。今後も「Dear DIVA」のミュージックビデオをはじめ、さまざまなコンテンツを公開する予定となっている。
また、ROIROM初のショーケース『ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜』は東京・有明アリーナで23日に開催される。夜公演のチケットはすでにSOLD OUTとなり、昼公演もチケット残りわずかとなっている。
。
【写真】「ROIROM」として活動！浜川路己＆本多大夢の個別ショット
プレデビュー楽曲「Dear DIVA」はDIVA＝ROIROMのパフォーマンスを初めてみるcHaRm（ファンネーム）を想起させる歌詞になっており、集まる期待と注目のまなざしを見せかけではない愛へと変えていくさまを巧みに表現している。サウンドはピアノやガットギターを軸に構成。懐かしい雰囲気と癖になるメロディーラインを堪能することができる。8日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00）で初披露し、19日に配信スタートとなる。
また、ROIROM初のショーケース『ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜』は東京・有明アリーナで23日に開催される。夜公演のチケットはすでにSOLD OUTとなり、昼公演もチケット残りわずかとなっている。
。