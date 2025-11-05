芸道50年を迎えた演歌歌手細川たかし（75）が、日刊スポーツなどスポーツ新聞の合同インタビューに応じた。50年を振り返り、変わったこと、変わらないこと、弟子のことなどを語った。【取材・構成＝川田和博】

◇ ◇ ◇

−芸道50年。今の心境は？

細川 何も変わってない。でも、弟子が増えたね。弟子が育つのも大変なことですけど、うれしいことです。3人とも頑張ってる。（杜）このみも頑張っている。彩青はまだ若いけど、これからの子ですから。田中あいみはあっけらかんとしているけど（木梨憲武プロデュース、所ジョージ制作の楽曲で）今、非常に乗っている。最近、女性にはあまりそういう話もないしね。あいつが狙ってるのは紅白だと思いますけど、果たして出られるかどうか。今年出られなければ、もう出られないかもね。

−そうですか？

細川 これを逃すと出られないじゃないかな。もう一瞬の雰囲気ですから。所さんと憲さんがやってくれて、雰囲気をつくっている。新浜レオンとやっていたのが面白かったしね。そういう部分では、今年が最高のチャンスじゃないかと思います。年齢的にも25歳でデビュー4年目。ちょうどいいと思います。

−50年前、お弟子さんを取ろうと思っていましたか？

細川 全然。そんなこと思っていなかった。このみが10年前。ちょうど弟子っていたほうがいいのかなと思った時期だった。北海道出身ってことと、民謡を歌っていたってことと、歌がある程度うまいので、そこが最大のポイントだったかな。売れる、売れないじゃなくて、歌がうまいことが大切。ヒットする、しないは宝くじみたいなものなので、まあそこは焦らずにね。今は作品的にいいものがないから、皆さんも大変だと思う。

−細川一門は皆、性格がいいですよね

細川 それが唯一。まあ頑張ってもらって、私が亡き後、飯を食えるようにね（笑い） 今は性格がいいのが一番大事なこと。昔は俺とか、ワンマンでも、何でも通った時代だったけど、ここ15年はダメですね。ましてやこの10年はもっと厳しくなっている。不真面目な人はダメ。厳しき門だと思いますよ。これからは真面目さが第一で、それから面白いとか、歌がうまいとか、いろんなことが身についていくのかなって感じがしますよね。

−弟子を教えるようになってから、自分の変化はありましたか？

細川 いや、変化ない。弟子たちはまだまだワンパターンの歌い方、1つしか部屋がない。俺は3部屋ぐらいあるんです。「北酒場」とか「心残り」みたいな歌い方、「矢切の渡し」みたいな静かな歌い方、民謡っぽい「望郷じょんがら」とか、そういう3パターンがあるんです。歌い分けができるっていうのは、必要なんです。例えば彩青にしても、どちらかと言えばワンパターンで、民謡っぽいのしか歌えない。だから「北酒場」なんかは歌えない。どうしても色が入るんです。でも俺は色を出さずに「北酒場」を歌うわけ。「心残り」とかもね。田中あいみもそうなので、地方公演や一門のショーをやるときに、「天城越え」を歌わせているんです。やっぱり、お客さんの前で歌わせることが大事なんです。

−歌手としての引き出しが増える？

細川 そうですね。

−それを教えることによって、ご自身の部屋がより鋭くなったりは？

細川 この年になると鋭さはない。保つのでいっぱいいっぱいだから（笑い）

−来年1月発売の新曲「カムイ岬」については

細川 本当は「神威岬」なんだけど、漢字がすごく難しんだよね。だからカタカナにしたのと、プロモーションビデオもちょっと面白い。昔、忍者漫画で「カムイ外伝」っていうのがあってね。知ってる？ 楽しみにしていて。

−「カムイ岬」は実際にありますよね？

細川 はい。あります。積丹半島のところで、景色がいいし、魚がおいしい。

−芸道50年で、原点の北海道の歌ということでしょうか？

細川 まあまあ、そこはそんなにひも付けなくてもね。なんか無理やりみたいな。でもまあ、故郷は近いですね。

−「カムイ岬」の聞きどころ、ポイントは？

細川 頭でしょうね。のっけのフレーズは気持ちよく歌わせていただきました。まあしつこくカムイ岬を2回言ってますけど、あれも1つの作戦なんで！ ミュージックビデオも面白いモノを作っているから、楽しみにしていて！（終わり）

