全日本柔道連盟は4日、グランドスラム（GS）東京大会（12月6〜7日、東京体育館）に出場する日本代表選手を発表した。

各階級4人ずつ、男女計56人が選出。今年6月の世界選手権に出場した各階級の代表選手や今月1〜2日の講道館杯で優勝した選手は規定通りそのまま選出された。今年の世界選手権で優勝した日本勢は、男子60キロ級の永山竜樹（29＝パーク24）、66キロ級の武岡毅（26＝パーク24）、90キロ級の村尾三四郎（25＝JESエレベーター）、女子52キロ級の阿部詩（25＝パーク24）、63キロ級の嘉重春樺（25＝ブイ・テクノロジー）、70キロ級の田中志歩（27＝JR東日本）の計6人。この6人は今大会でも優勝すれば来年の世界選手権（来年10月、アゼルバイジャン・バクー）の代表に内定する。

来年から本格的にスタートする、2028年ロサンゼルス五輪へ向けた代表選考レース。男子代表の鈴木桂治監督（45）は「各選手生き残りを懸けた戦いに突入していく。その前哨戦といった中での戦いも今回期待するところ」と、今大会の見どころを挙げた。世界選手権では武岡毅が男子66キロ級を制したが、同階級には五輪2連覇王者の阿部一二三（28＝パーク24）もいる。男子90キロ級は優勝した村尾三四郎に対し、田嶋剛希（28＝パーク24）も準優勝と僅差につけている。鈴木監督は「世界チャンピオンがここで内定を取って突き放すのか、それを阻止してチャンスをつかもうとする選手が出るのか、一人一人の戦いがGS東京で見られる」と期待を込めた。

女子は昨夏のパリ五輪後に引退する選手や休養を取る選手が多く、今年の世界選手権代表9人のうち52キロ級の阿部詩以外の8人は五輪未経験者だった。女子代表の塚田真希監督（43）は「3人の世界チャンピオンに対してどう挑んでいくか、内定が出るのか阻んでいくのかも見物」と新しい力にも期待。パリ五輪金メダルの角田夏実（33＝SBC湘南美容クリニック）が今回出場を辞退した48キロ級は混戦が予想され、塚田監督は「順調に強化できている。表彰台全員日本人になるかもしれないぐらいレベル高い」と評価した。

◇GS東京大会日本代表選手

▽男子60キロ級

・永山竜樹（29＝パーク24）

・近藤隼斗（24＝パーク24）

・中村太樹（23＝JESエレベーター）

・関本賢太（23＝JESエレベーター）

▽男子66キロ級

・武岡毅（26＝パーク24）

・阿部一二三（28＝パーク24）

・服部辰成（21＝東海大3年）

・顕徳海利（21＝天理大3年）

▽男子73キロ級

・石原樹（24＝JESエレベーター）

・田中龍雅（21＝筑波大3年）

・内村秀資（25＝自衛隊）

・田中裕大（23＝パーク24）

▽男子81キロ級

・永瀬貴規（32＝旭化成）

・北條嘉人（23＝パーク24）

・老野祐平（24＝旭化成）

・天野開斗（22＝東海大4年）

▽男子90キロ級

・村尾三四郎（25＝JESエレベーター）

・田嶋剛希（28＝パーク24）

・徳持英隼（23＝京葉ガス）

・川端倖明（19＝国士舘大2年）

▽男子100キロ級

・新井道大（20＝東海大3年）

・植岡虎太郎（25＝日本製鉄）

・増地遼汰朗（23＝京葉ガス）

・三木望夢（19＝国士舘大2年）

▽男子100キロ超級

・太田彪雅（27＝旭化成）

・斉藤立（23＝JESエレベーター）

・中野寛太（25＝旭化成）

・中村雄太（23＝旭化成）

▽女子48キロ級

・古賀若菜（24＝JR東日本）

・原田瑞希（22＝日大4年）

・吉岡光（23＝自衛隊）

・吉野紗千代（19＝帝京大2年）

▽女子52キロ級

・阿部詩（25＝パーク24）

・大森生純（24＝JR東日本）

・坪根菜々子（26＝自衛隊）

・藤城心（24＝三井住友海上）

▽女子57キロ級

・玉置桃（31＝三井住友海上）

・大森朱莉（23＝JR東日本）

・白金未桜（19＝筑波大2年）

・高野綺海（25＝日本エースサポート）

▽女子63キロ級

・嘉重春樺（25＝ブイ・テクノロジー）

・山口葵良梨（24＝パーク24）

・青野南美（25＝福岡県警）

・谷岡成美（22＝日本エースサポート）

▽女子70キロ級

・田中志歩（27＝JR東日本）

・池絵梨菜（30＝国士舘大柔道クラブ）

・前田凛（20＝環太平洋大2年）

・本田万結（21＝東海大3年）

▽女子78キロ級

・池田紅（22＝コマツ）

・梅木真美（30＝ALSOK）

・田中伶奈（26＝大阪府警）

・泉真生（29＝コマツ）

▽女子78キロ超級

・新井万央（22＝日体大4年）

・藤井瑠璃（25＝SBC湘南美容クリニック）

・素根輝（25＝パーク24）

・冨田若春（28＝コマツ）